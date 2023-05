Xi măng Công Thanh: Âm vốn chủ sở hữu 5.180 tỷ đồng, kiểm toán "từ chối đưa ra ý kiến" về khả năng hoạt động

Sau khi ghi nhận kinh doanh thua lỗ lên tới hơn 1.180 tỷ đồng trong năm 2022, Công ty CP Xi măng Công Thanh tiếp tục đặt mục tiêu lỗ sau thuế gần 800 tỷ đồng trong năm 2023.

Xi măng Công Thanh lên mục tiêu lỗ gần 800 tỷ đồng

Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 9/6/2023.

Theo tài liệu dự trình, năm 2023, Công ty dự kiến doanh thu đạt 1.926 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2022 và dự kiến lỗ sau thuế 796,2 tỷ đồng.

Năm 2022, Xi măng ghi nhận khoản lỗ lên tới 1.181,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 881 tỷ của năm 2021.

Công ty cũng dự trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận. Theo đó, do kinh doanh năm 2022 bị lỗ nên Công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2022. Trong năm nay, nếu công ty có lãi sẽ trích 1% lợi nhuận sau thuế để trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, phần còn lại sẽ dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế của các năm trước.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Xi Măng Công thanh

Kiểm toán "từ chối đưa ra ý kiến" về khả năng hoạt động của Xi Măng Công Thanh

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Xi Măng Công Thanh, ý kiến của kiểm toán là "từ chối đưa ra ý kiến" với lý giải: Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, Công ty đã phát sinh khoản lỗ 1.181,8 tỷ đồng (ngày 31/12/2021 ghi nhận khoản lỗ hơn 881 tỷ đồng). Cũng tại ngày này, lỗ lũy kế của Công ty đã vượt vốn chủ sở hữu là 5.180 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty chưa thực hiện theo kế hoạch chi trả khoản vay dài hạn đến hạn trả và trái phiếu đến hạn trả với số tiền là 1.292 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam; Khoản vay ngắn hạn với số tiền hơn 288 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội và tổng tiền lãi vay quá hạn hơn 316 tỷ đồng cho các Ngân hàng này.

Những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Kiểm toán trình bày thêm, tại thuyết minh báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc đã lập báo cáo tài chính trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc không thể cung cấp bằng chứng khả năng hoàn thành kế hoạch thanh toán do các ngân hàng đã đề ra. "Dựa theo các thông tin hiện có, chúng tôi chưa thể thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp cho việc sử dụng giả định hoạt động liên tục để soạn lập báo cáo tài chính này là phù hợp. Do đó, chúng tôi không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với báo cáo tài chính này", kiểm toán nêu ý kiến.

Giải trình về việc ý kiến "từ chối đưa ra ý kiến" về khả năng hoạt động trong tương lai của Công ty, Ban Tổng giám đốc lý giải: Do thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc vẫn còn hạn chế do các tác động nghiêm trọng và tín hiệu phục hồi của thị trường xi măng chưa được khả quan sau dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm 2019. Mặc dù vậy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Công Thanh vẫn cố gắng vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm những cơ hội và thị trường tiềm năng để duy trì doanh thu, vừa cân đối chi phí đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch, an toàn cho cán bộ nhân viên.

Trong năm 2022, Công ty đã thanh toán hơn 234 tỷ đồng cho các khoản vay tại Ngân hàng. Đây là nỗ lực rất lớn của Ban Lãnh đạo Công ty nhằm đối với các nghĩa vụ nợ vay cho các khoản vay của Công ty với các ngân hàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn và Công ty đang gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, các khoản vay của Công ty đều là các khoản vay có tài sản đảm bảo.

Công ty đang tiếp tục xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nhân sự, hoàn thiện quy trình sản xuất, quản trị nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển trong tương lai.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh đang làm việc với các đối tác để có các phương án tái cấu trúc tài chính tối ưu nhất cho Công ty. Ngoài vấn đề nêu trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện các đánh giá và tin tưởng rằng Công ty vẫn tiếp tục tạo ra dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng trả nợ vay và hoạt động liên tục trong các năm tiếp theo.