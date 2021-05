Gã khổng lồ công nghệ Xiaomi gần đây đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý I tăng mạnh nhờ doanh số smartphone toàn cầu tăng trong bối cảnh thị phần của Huawei trên thị trường smartphone tiếp tục suy yếu.

Tổng doanh thu trong quý I của Xiaomi tăng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 76,9 tỷ Nhân dân tệ (12 tỷ USD). Khoảng 2/3 trong số đó là từ doanh số bán smartphone, tăng gần 70% so với quý I/2020, theo báo cáo thu nhập mới nhất mà Xiaomi phát hành giữa tuần này. Lợi nhuận ròng quý I đã điều chỉnh là 6,1 tỷ Nhân dân tệ, tăng 163,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xiaomi cho hay các lô hàng smartphone xuất đi toàn cầu đã tăng 69,1% trong quý I lên 49,4 triệu chiếc, qua đó làm tăng thị phần toàn cầu lên 14,1%, củng cố vị trí nhà cung cấp smartphone lớn thứ ba thế giới, theo dữ liệu từ chuyên gia nghiên cứu Canalys. Doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh bất chấp việc Xiaomi phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip toàn cầu cũng như lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Xiaomi báo cáo lợi nhuận tăng đột biến, một phần nhờ thế chỗ Huawei

Trước đó vài tuần, hôm 11/5, Mỹ đã đồng ý loại gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc khỏi danh sách đen. Hồi tháng 1, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa Xiaomi vào danh sách đen, chỉ định đây là một trong những công ty được hậu thuẫn bởi quân đội Trung Quốc. Cùng lọt vào danh sách đen quốc phòng với Xiaomi có 8 doanh nghiệp khác bao gồm tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac. Comac là lá cờ tiên phong trong kế hoạch sản xuất máy bay thân nhỏ cạnh tranh với các gã khổng lồ Boeing (Mỹ) và Airbus (Châu Âu) của chính quyền Bắc Kinh. Còn Xiaomi là hãng smartphone có thị phần quốc tế ngày một lớn, đang phát triển mạnh mẽ sau khi Huawei bị Washington cấm vận.

Việc lọt vào danh sách đen đồng nghĩa nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới Xiaomi phải tuân theo một sắc lệnh được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó hạn chế các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu hoặc các tài sản chứng khoán liên quan đến bất kỳ công ty nào trong danh sách đen quốc phòng mà Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) chỉ định.

Sau nhiều tháng ròng rã khiếu nại, DOD cuối cùng cũng đồng ý loại bỏ việc chỉ định Xiaomi là công ty được hậu thuẫn bởi quân đội Trung Quốc. Phía Xiaomi sẽ kết hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ để thương lượng về các điều khoản cụ thể liên quan, sau đó cung cấp lên tòa án đề xuất chung trước ngày 20/5.

Mức tăng doanh thu và lợi nhuận cũng được thúc đẩy bởi việc Xiaomi phát hành một loạt các mẫu smartphone cao cấp như Mi 11 Ultra và Mi Mix Fold. Theo báo cáo tài chính mới nhất, thị phần của Xiaomi với dòng smartphone có mức giá từ 4.000-6.000 Nhân dân tệ tại Trung Quốc đã tăng từ mức 5,5% trong quý I/2020 lên 16,1% trong quý I/2021.

Xiaomi cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tại một số thị trường smartphone nước ngoài, bao gồm Châu Âu và Châu Mỹ Latinh. Ví dụ, ở châu Âu, lần đầu tiên Xiaomi tăng lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thị phần vào quý I qua sau khi các lô hàng tăng vọt 85,1%, theo Canalys.

Trong khi mảng smartphone đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn nhất, ở vị trí thứ hai là mảng internet vạn vật và các sản phẩm khác như smart TV, máy tính xách tay và robot lau sàn. Xiaomi đã kiếm được 18,2 tỷ Nhân dân tệ từ các mảng kinh doanh này trong quý đầu tiên, chiếm khoảng 24% tổng doanh thu. Nguồn doanh thu lớn thứ ba đến từ mảng dịch vụ internet, với giá trị 6,6 tỷ Nhân dân tệ.

Xiaomi gần đây cũng đã gia nhập hàng ngũ những gã khổng lồ công nghệ dấn thân vào thị trường xe điện như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa nền tảng doanh thu.