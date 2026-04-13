Xử phạt cửa hàng vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu tại Đồng Tháp

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu giữa bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến thị trường trong nước.

Qua đó, Đội Quản lý thị trường số 1 thành lập các Tổ công tác quản lý chặt chẽ địa bàn, thường xuyên theo dõi, khảo sát, giám sát, tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh về tình hình vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đội phát hiện dấu hiệu vi phạm về đăng ký hệ thống phân phối của Công ty TNHH HP trên địa bàn xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm

Cụ thể, vào hồi 11h00 ngày 19/3/2026, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty này. Kết quả, phát hiện Công ty hoạt động kinh doanh xăng dầu với hình thức đại lý bán lẻ xăng dầu, có 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc nhưng không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, nơi thương nhân có hệ thống phân phối) theo quy định.

Xét trên hành vi vi phạm, Đội tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, lập Biên bản vi phạm hành chính và ngày 30/3/2026, Đội trưởng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với số tiền 30 triệu đồng.

Thông qua công tác kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục đăng ký hệ thống phân phối và chấp hành đúng quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Chỉ hơn 1 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra xăng dầu, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tổ chức khảo sát, giám sát đối với 200 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; vận động 136 cửa hàng ký cam kết tuân thủ đúng quy định pháp luật liên quan; dán áp phích công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm tại hơn 175 cửa hàng xăng dầu; tuyên truyền pháp luật trên sóng truyền thanh hơn 40 lượt.

Đội sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý địa bàn, theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả xăng dầu; chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng…