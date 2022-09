Xuất khẩu cá tra chạm mốc 1,8 tỷ USD, doanh số sang thị trường Trung Quốc cao gần gấp đôi tại Mỹ

3 tháng gần đây, xuất khẩu cá tra đã tụt khá mạnh, nhưng từ tháng 8 đã có tín hiệu hồi phục trở lại từ tháng 8. Xuất khẩu cá tra trong 8 tháng đã cán mốc 1,8 tỷ USD.

Theo Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) chỉ tính riêng trong tháng 8, xuất khẩu cá tra đạt 195 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng 7 và tăng 123% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng trưởng cùng kỳ này không phản ánh xu hướng quá khả quan vì tháng 8 năm 2021 là thời điểm đỉnh dịch, xuất khẩu bị giảm sâu.

Trong tháng 8, xuất khẩu cá tra sang nhiều thị trường có tín hiệu tích cực, với xu hướng cao hơn so với tháng 7. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn 37% so với tháng trước, đạt gần 61 triệu USD, cao gần gấp đôi so với doanh số sang thị trường Mỹ. Xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ tiếp tục khả quan hơn trong những tháng tới.

Xuất khẩu cá tra chạm mốc 1,8 tỷ USD

Các thị trường như Braxin, Thái Lan, Colombia, Nhật Bản, Malaysia đều có xu hướng tăng NK cá tra trong tháng 8.

Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra sang một số thị trường chững lại trong tháng 8. Ví dụ, Mexico giảm 28%, Anh giảm 17%, Canada giảm 35%, Australia giảm13%, EU giảm 10%...

xuất khẩu cá tra sang Mỹ dù đã hồi phục nhẹ, tăng 4% so với tháng trước, nhưng doanh số vẫn khá khiêm tốn 33 triệu USD. Dự đoán xuất khẩu cá tra sang thị trường này sẽ khả quan hơn trong tháng 9, tháng 10 khi lượng tồn kho giảm dần và nhu cầu NK phục vụ cho cuối năm và Năm mới tăng. Hơn nữa, dự báo lạm phát ở Mỹ vẫn tiếp tục nóng trong những tháng cuối năm, sẽ khiến tiêu thụ thực phẩm và thuỷ sản của nước này hướng tới sản phẩm giá phải chăng như cá tra.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành Kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) lần thứ 18 (POR18) cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 đối với cá tra của Việt Nam. Theo đó, DOC đã giữ nguyên mức thuế CBPG đang áp dụng đối với từng công ty căn cứ vào kết quả của các đợt rà soát gần nhất trước đó. Do vậy, quyết định này không tác động đến chiều hướng xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong năm nay.

Giá trung bình xuất khẩu cá tra đông lạnh trong tháng 8/2022 đạt 2,81 USD/kg, mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Trong đó, giá cá tra xuất khẩu sang Mỹ vẫn đạt mức cao nhất 5 USD/kg, lại là mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Giá trung bình cá tra đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 2,39 USD/kg trong tháng 8, tăng so với mức thấp 2,27 USD trong tháng 7. Giá xuất khẩu sang Phillippine có mức thấp nhất trong các thị trường, đạt 1,57 USD/kg.

Nhìn chung, giá trung bình xuất khẩu cá tra sang các thị trường trong 8 tháng đầu năm nay đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trung bình xuất khẩu cá tra đông lạnh sang Mỹ đạt 4,64 USD/kg, sang Trung Quốc đạt 2,47 USD, Mexico 2,75 USD, sang Thái Lan đạt 2,15 USD và sang Brazil đạt 3,20 USD/kg.

Top 5 DN xuất khẩu cá tra lớn nhất gồm Công ty CP Vĩnh Hoàn, Công ty Biển Đông Seafood, Nam Việt, IDI Corp và Công ty TNHH Chế biến thủy sản Vạn Đức, Tiền Giang, với tổng doanh số chiếm 37% tổng giá trị xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm nay.

Dự báo nhu cầu NK cá tra của các thị trường sẽ tăng trở lại vào một vài tháng tới. Theo đó, biến động tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào 2 thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ. Hội chợ Vietfish vừa diễn ra cuối tháng 8 có thể cũng thúc đẩy xuất khẩu sang một số thị trường.

Với kết quả hiện nay và xu hướng hồi phục nhẹ trong vài tháng tới, kim ngạch cá tra năm 2022 có thể ghi nhận mốc kỷ lục 2,5 đến 2,6 tỷ USD, cao hơn 56% so với năm 2021.