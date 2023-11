Xuất khẩu cá tra sang EU đạt 129 triệu USD, giảm 19%

Số liệu của Hải quan Việt Nam cho biết, trong III/2023, EU mua 50 triệu USD cá tra từ Việt Nam, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) dẫn số liệu từ Hải Quan Việt Nam cho thấy, tháng 9/2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang EU ghi nhận tăng trưởng dương trở lại với giá trị hơn 14 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý III/2023, EU mua 50 triệu USD cá tra từ Việt Nam, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 129 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: Vasep

Trong đó, Hà Lan vẫn là quốc gia đứng đầu Liên minh châu Âu về NK cá tra từ Việt Nam với hơn 10 triệu USD, tăng 9% trong quý III/2023. Tuy nhiên lũy kế 9 tháng đầu năm vẫn giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 35 triệu USD. Quý III/2023, Hà Lan phục hồi dần về nhu cầu tiêu thụ cá tra Việt Nam so với các quý trước đó khi ghi nhận tăng trưởng dương lần đầu kể từ đầu năm trong tháng 7 (tăng 13%) và tháng 9 (tăng 26%), riêng tháng 8 sụt giảm nhẹ 4%.

Đứng sau Hà Lan, các thị trường Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp lần lượt cũng là các thị trường NK nhiều cá tra từ Việt Nam trong khối EU. Đáng chú ý, xuất khẩu cá trang Đức tăng 32% đạt 28 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay. Ngoài ra, một số thị trường khác trong khối cũng tăng mua cá tra từ Việt Nam là Phần Lan (tăng gấp 14 lần), Latvia (tăng 72%), Thụy Điển (tăng 25%),...

9 tháng đầu năm 2023, giá trung bình xuất khẩu cá tra sang EU ở mức 2,78 USD/kg, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình quý III/2023 được ghi nhận tăng nhẹ so với quý II/2023, tuy nhiên vẫn giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

EU được dự báo có thể hoàn thành mục tiêu đưa lạm phát xuống 2% bất chấp những khó khăn từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt và mối lo ngại nhu cầu toàn cầu giảm. Khối kinh tế này đang dần kiểm soát tốt những ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine, tuy nhiên nền kinh tế này có thể sẽ chịu tác động xấu từ xung đột Hamas-Israel hiện nay. Do vậy, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU trong quý cuối năm nay thu hẹp mức giảm so với các quý trước đó tuy nhiên chưa thể phục hồi về bằng mức của cùng kỳ năm ngoái.