Xuất khẩu cá tra tăng nhưng chưa vội mừng

3 tháng đầu năm nay, XK cá tra sang thị trường Nga tăng đến ba con số so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều thị trường XK lớn cũng đã bắt đầu hồi phục trở lại, đáng chú ý trong tháng 3/2021, giá trị XK cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 1/2021, tổng giá trị XK cá tra đạt 344,2 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị XK sang Mỹ, Trung Quốc - Hồng Kông, Brazil, Mexico, Thái Lan, Colombia, Nga và UAE đều tăng.



Mỹ

Tính đến hết tháng 3/2021, giá trị XK cá tra sang thị trường Mỹ đạt 71,6 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ tháng 3 năm trước và chiếm 20,81% tổng giá trị XK. Riêng trong tháng 3/2021, XK cá tra sang thị trường này cũng tăng 23,8%. Trong một vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp cá da trơn của Mỹ đang đối mặt với khó khăn khi diện tích và sản lượng nuôi giảm mạnh. Do đó, nước này buộc phải NK sản phẩm cá tra để lấp đầy sự thiếu hụt này. Theo nguồn tin từ một số nhà NK, lượng hàng tồn kho của Mỹ đã vơi kể từ đầu năm nay, do đó, nhu cầu NK cá tra của Mỹ sẽ có thể tăng dần trong thời gian tới.

Trung Quốc - Hồng Kông

Việc thắt chặt và dựng cao hàng rào đối với thực phẩm NK với lý do lo ngại virus corona lây nhiễm qua đường sản phẩm đã khiến cho hoạt động XK cá tra của DN Việt Nam sang Trung Quốc ách tắc vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, theo đánh giá của các DN XK thì từ tháng 3/2021, hoạt động giao thương đã tấp nập trở lại. Điều này cũng phản ánh bởi giá trị XK sang Trung Quốc trong tháng 3/2021 tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước, đạt 44,4 triệu USD, mức giá trị XK cao nhất trong top 10 thị trường, chiếm đến 30,5% tổng giá trị XK cá tra. Tính tới hết tháng 3/2021, giá trị XK cá tra sang thị trường này đạt 69,7 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020.

CPTPP

Giá trị XK cá tra sang khối thị trường này được đánh giá là khả quan nhất trong tháng 1/2021 khi một số thị trường trong nhóm đều tăng NK. Tuy nhiên, tháng 3/2021, giá trị NK cá tra của CPTPP lại giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tới tháng 3/2021, giá trị XK cá tra sang thị trường này đạt 52,6 triệu USD, giảm 5,1%. Trong đó, giá trị XK sang một số thị trường giảm: Australia giảm 2,3%; Singapore giảm 9,4%; Nhật Bản giảm 21%.

Nga

Nga là thị trường thu hút nhiều chú ý trên bức tranh XK cá tra Việt Nam 3 tháng đầu năm nay. Thị trường này vốn là thị trường truyền thống tiềm năng của các DN trong giai đoạn 10 năm trở về trước. Tuy nhiên, với chính sách NK khác biệt so với các thị trường khác nên các DN XK cá tra sang thị trường này cũng trải qua nhiều diễn biến thăng trầm. Trong ba tháng đầu năm nay, thị trường này nổi bật về mức tăng trưởng lên tới 126,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10 triệu USD (sau thị trường Anh). Riêng tháng 3/2021, giá trị XK sang thị trường này đạt 4,46 triệu USD, tăng hơn 700% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, XK cá tra Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đã bắt đầu hồi sinh dần sau một năm Covid-19 làm đứt đoạn, khủng hoảng tại một số thị trường lớn. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào mức tăng trưởng này thì các DN XK cá tra chưa thực sự an tâm vì ngay từ đầu năm nay chi phí đầu vào đã tăng mạnh, chi phí vận tải biển cũng tăng vọt… nhiều yếu tố kéo theo tăng giá bán phải tăng lên.