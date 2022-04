Xuất khẩu hạt điều giảm mạnh, vụ lừa đảo khiến tâm lý doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, quý I/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước chỉ đạt 105 nghìn tấn, trị giá 630 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt 40 nghìn tấn, trị giá 241 triệu USD, tăng 57,9% về lượng và tăng 59,9% về trị giá so với tháng 2/2022, nhưng so với tháng 3/2021 giảm 11,8% về lượng và giảm 9,0% về trị giá.

Tính chung quý I/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 105 nghìn tấn, trị giá 630 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hạt điều giảm mạnh trong quý I/2022. Ảnh: CT

Tháng 3/2022, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 6.024 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng 2/2022 và tăng 3,2% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt 5.974 USD/tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022 vẫn tập trung chủ yếu là hạt điều W320, W240, WS/WB. Trong đó, xuất khẩu hạt điều W320 chiếm tỷ trọng 38,7% tổng lượng và 44,2% tổng trị giá trong 2 tháng đầu năm 2022. Do đó, xuất khẩu hạt điều W320 giảm đã ảnh hưởng đến toàn ngành.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều chủng loại W320 đạt 25,35 nghìn tấn, trị giá 171,83 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu hạt điều W320 sang nhiều thị trường chủ lực giảm, như: Hà Lan, Canada, Trung Quốc, Úc, Nga. Ngược lại, xuất khẩu hạt điều W320 sang các thị trường Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp tăng.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Được biết, hiện giá thu mua hạt điều trong dân giảm mạnh từ 5.000 - 7.000 đồng/kg so với đầu vụ, chỉ còn trung bình từ 19.000 - 20.000 đồng/kg (giá hạt điều tươi tại các tỉnh miền Đông như Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu). Nhiều nơi như Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu giá điều tươi chỉ còn 18.000 - 19.000 đồng/kg.

Giá điều giảm vì xuất khẩu từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng, lượng tồn kho cao. Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ukraine đẩy chi phí vận chuyển lên cao làm ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu và giá thành sản phẩm bán ra nên nhiều doanh nghiệp chưa dám đẩy mạnh thu mua, sản xuất.

Thêm vào đó, vụ việc nhiều doanh nghiệp trong ngành bị lừa xuất khẩu hạt điều sang Italy vừa qua cũng ảnh hưởng đến tâm lý chung của nhiều doanh nghiệp khác. Mặt khác, năm nay mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng hạt điều làm giảm giá thành thu mua.

Theo số liệu từ Eurostat, nhập khẩu hạt điều của Liên minh châu Âu năm 2021 đạt 216,26 nghìn tấn, trị giá 1,3 tỷ EUR (1,43 tỷ USD), tăng 5,5% về lượng, nhưng giảm 1,6% về trị giá so với năm 2020. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU chiếm 54,02% trong năm 2021. Năm nay, dự báo châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu hạt điều chính của Việt Nam với thị phần không giảm so với năm 2021.