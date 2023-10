Xuất khẩu phục hồi, Maybank tăng dự báo GDP Việt Nam 2023 lên 4,8%

Các báo cáo lạc quan về tình hình sản xuất trong quý 3 đã khiến các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Maybank nâng mức dự báo GDP của Việt Nam 2023 lên 4,8% trong báo cáo mới phát hành của ngân hàng này.

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp cao nhất kể từ tháng 10/2022

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong tháng 9 tăng tốc lên +5,1% so với cùng kỳ năm ngoái (2,6%). Đây là tháng thứ 5 liên tiếp sản xuất công nghiệp tăng trưởng và là mức cao nhất kể từ tháng 10/2022 (không tính tháng 2, phản ánh việc khôi phục sau Tết).

Sản xuất tăng 5,9% (so với mức tăng 3,5% trong tháng 8), điện & khí tăng 7,9% (so với 3,7% trong tháng 8) đã hỗ trợ tăng trưởng sản xuất công nghiệp. So với cùng kỳ năm ngoái, có sự phục hồi đáng kể ở các phân khúc xuất khẩu bao gồm may mặc (tăng 13,9% so với 1,7% trong tháng 8), giày dép ( tăng 4,7% so với -1,4% trong tháng 8) và sản phẩm điện tử, điện tử & quang học ( tăng 7,5% so với -0,3% trong tháng 8). Sản lượng sản phẩm máy tính, điện tử và quang học được thúc đẩy bởi sự xoay chuyển trong lĩnh vực thiết bị truyền thông, tăng 9,9% sau 9 tháng liên tiếp sụt giảm.

Sự gia tăng việc làm tại các khu công nghiệp cho thấy triển vọng tốt hơn trong tương lai, với số lượng nhân viên tăng 0,9% so với tháng trước. Việc làm công nghiệp vẫn thấp hơn 1,9% so với một năm trước, tuy nhiên đã cải thiện so với mức -2,9% trong tháng 8.

Xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9 đạt 32,4 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức cao nhất kể từ tháng 2/2023. Tăng trưởng xuất khẩu được hỗ trợ bởi các sản phẩm điện tử, điện tử & quang học (+15,5%), máy móc, thiết bị & dụng cụ (+10,7%) và dệt may (+4,7%).

Mức tăng trưởng xuất khẩu 2,3% trong tháng 9 là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến xuất khẩu trong những tháng tới để đánh giá liệu xu hướng phục hồi này có bền vững hay không.

Xuất khẩu trong tháng 9 có dấu hiệu phục hồi

Sự tăng trưởng được dẫn dắt bởi ngành dệt may (tăng 9,6% so với -14,1% trong tháng 8), điện thoại và linh kiện (+3% so với -15,5% trong tháng 8) và máy tính và thiết bị điện tử (+1,1% so với +6,4% trong tháng 8). Xuất khẩu điện thoại đang ở mức cao nhất trong 11 tháng về giá trị, trong khi máy tính và thiết bị điện tử gần với mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Việc các nhà bán lẻ quần áo sang Mỹ tồn kho ít hơn cũng là yếu tố hỗ trợ xuất khẩu tăng trưởng. Trong báo cáo thu nhập cuối tháng 8, Abercrombie & Fitch cho biết họ đã giảm tồn kho khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi G-III Apparel (chủ sở hữu của DKNY và Karl Lagerfeld) cho biết họ đã giảm tồn kho 23%. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ đang kỳ vọng doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ sẽ chậm lại, điều này có thể hạn chế sự phục hồi của xuất khẩu dệt may.

Xuất khẩu một số sản phẩm chính bao gồm giày dép (-16,5%), máy móc, thiết bị và dụng cụ (-9,5%) và hải sản (-0,8%) vẫn ở mức đỏ.

Xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 9 ghi nhận tăng +7,6% so với -9,4% trong tháng 8, ASEAN tăng +16,7% so với -0,3% trong tháng 8, và Nhật Bản tăng +2,2%, con số này đã phục hồi trong tháng 9 sau nhiều tháng giảm liên tiếp. Xuất khẩu sang Trung Quốc cũng tăng +4,6%, đây là tháng tăng trưởng thứ 5 liên tiếp. Riêng lô hàng sang EU (-1,6%) tiếp tục giảm, phù hợp với nền kinh tế yếu.

Thặng dư thương mại thu hẹp xuống tăng +2,3 tỷ USD (so với 3,4 tỷ USD trong tháng 8), trong khi nhập khẩu tăng +2,6%, phá vỡ chuỗi 10 tháng giảm liên tiếp. Thặng dư tài khoản vãng lai mở rộng lên 7,6% GDP (7,9 tỷ USD) trong quý 2 (so với 4,4% trong quý 1). Cán cân thanh toán tăng lên 2,9% GDP trong quý 2 (so với 1,6% trong quý 1), được hỗ trợ bởi tài khoản vãng lai cải thiện và dòng vốn FDI cao hơn. Với thặng dư thương mại mạnh và FDI tăng, cán cân thanh toán dự kiến sẽ duy trì ở mức thặng dư thoải mái trong phần còn lại của năm.

FDI đạt mức cao nhất 5 năm

FDI thực hiện trong giai đoạn tháng 1-9 tăng +2,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,9 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm. Đăng ký FDI tăng mạnh +7,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng đầu năm, khi lĩnh vực sản xuất (+15,5%) tiếp tục hưởng lợi từ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

FDI đăng ký từ Trung Quốc và Hồng Kông tăng vọt +79% trong giai đoạn này. Về các dự án đầu tư mới được cấp phép (tức là đăng ký mới), Trung Quốc và Hồng Kông là nhà đầu tư lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại, chiếm 35% tổng số.

Đầu tư công thực hiện tăng 26,3% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn thực hiện tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 415,5 nghìn tỷ đồng (17,1 tỷ USD) khi Chính phủ đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để cải thiện kết nối và sức cạnh tranh FDI, đồng thời hỗ trợ nhu cầu trong nước trong bối cảnh rủi ro chu kỳ. Các dự án đang triển khai bao gồm các đoạn còn lại của đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, vành đai Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và các đường cao tốc kết nối Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Nâng dự báo GDP và lạm phát năm 2023; SBV sẽ giữ nguyên lãi suất ?

Các chuyên gia của Maybank nâng dự báo GDP năm 2023 lên +4,8% (so với +4% trước đó). Tăng trưởng dự kiến sẽ mạnh mẽ hơn trong quý IV, được hỗ trợ bởi sự phục hồi vừa phải của xuất khẩu, chi tiêu cơ sở hạ tầng công cộng, dòng vốn FDI tăng lên và du lịch phục hồi.

Các chuyên gia cho rằng đà phục hồi xuất khẩu vừa phải có thể được duy trì trong những tháng tới. Năng lực sản xuất cao hơn bắt nguồn từ dòng vốn FDI, việc giảm tồn kho ở các thị trường phát triển, nhu cầu điện tử toàn cầu ổn định và việc tăng dần xuất khẩu trước mùa mua sắm cuối năm... là những yếu tố có thể thúc đẩy đà phục hồi xuất khẩu.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong từng giai đoạn

Tuy nhiên, Maybank nâng dự báo lạm phát năm 2023 lên +3,4% (so với +2,8% trước đó). Lạm phát tiêu đề có khả năng sẽ duy trì ở mức cao trong quý IV, do chi phí vận tải tăng và hiện tượng thời tiết El Nino, có thể làm tăng giá lương thực.

Maybank dự báo, SBV sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách, vì áp lực tỷ giá ngoại hối hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất thêm của ngân hàng trung ương. Đồng Việt Nam đã giảm giá cùng với các đồng tiền châu Á khác, do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt khiến đồng USD tăng giá. SBV đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 28 ngày để hút bớt thanh khoản dư thừa trong hệ thống ngân hàng và nâng lãi suất liên ngân hàng, nhằm thu hẹp chênh lệch lãi suất so với USD. Lạm phát tăng không phải là mối quan tâm lớn, vì lạm phát vẫn đang trên đà đạt được mục tiêu 4,5% của SBV cho cả năm. Thay vào đó, áp lực từ tăng trưởng GDP có thể sẽ khiến chính phủ thậm chí có thể cắt giảm lãi suất chính sách thêm nữa, nhằm đưa tăng trưởng GDP tiến gần hơn đến mục tiêu 6,5% trong năm 2023.