Xuất khẩu thủy sản của Na Uy đạt kỉ lục lên 3,9 tỷ USD trong quý I/2022

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) trong quý I/2022, xuất khẩu thủy sản của Na Uy đạt 3,9 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 22%.

Xét về thị trường, Mỹ là nước nhập khẩu có mức tăng trưởng cao nhất trong quý. Xuất khẩu đến Mỹ tăng 785 triệu NOK (90,3 triệu USD, 82,6 triệu EUR) lên mức 2,6 tỷ NOK (299,1 triệu USD, 273,5 triệu EUR). Pháp đứng thứ 2 về tăng trưởng nhập khẩu với mức tăng 730 triệu NOK (84 triệu USD, 76,8 triệu EUR) lên mức 2,5 tỷ NOK (287,6 triệu USD, 263 triệu EUR), theo sau bởi Trung Quốc với mức tăng trưởng 668 triệu NOK (76,9 triệu USD, 70,3 triệu EUR) lên mức 1,8 tỷ NOK (207,1 triệu USD, 189,3 triệu EUR).

Theo Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng Thủy sản Na Uy Renate Larsen, dù đạt được mức xuất khẩu kỉ lục, đây vẫn là thời điểm khó khăn khi tham gia vào thị trường thương mại toàn cầu.

Chiến sự làm việc vận chuyển hàng hóa trở lên phức tạp và đắt đỏ. Khối lượng xuất khẩu thủy sản của Na Uy ở mức thấp nhất trong 6 năm qua, do đó giá trị xuất khẩu đạt kỉ lục chủ yếu đến từ việc giá tăng cao. Giá cá hồi, cá tuyết cod và cá minh thái đều ở mức cao trong năm nay.

Cũng trong quý 1, Na Uy xuất khẩu 283.200 tấn cá hồi Đại Tây Dương nuôi trồng, trị giá 23,2 tỷ NOK (2,7 tỷ USD, 2,4 tỷ EUR), trong khi khối lượng xuất khẩu giảm 5% và giá trị xuất khẩu tăng 33% so với cùng kì 2021, theo NSC.

Ba Lan, Pháp và Mỹ là các thị trường lớn nhất cho mặt hàng này, với giá cá hồi nguyên con tươi sống tăng từ 54,29 NOK (6,25 USD, 5,71 EUR) lên 78,37 NOK (9,02 USD, 8,24 EUR)/kg.

Việc mất đi thị trường Belarus và Ukraine không có ảnh hưởng nhiều tới xuất khẩu cá hồi. Năm trước, các thị trường này chiếm tỷ trọng 2% tổng xuất khẩu cá hồi. Tuy nhiên, giá cá hồi và chi phí vận chuyển đến châu Á tăng cao dẫn đến việc hàng hóa có xu hướng chuyển hướng từ châu Á sang châu Âu vào tháng 3, đối lập với xu hướng tháng 1 và 2.

Xuất khẩu cá hồi của Na Uy đạt 945 triệu NOK (108,7 triệu USD, 99,4 triệu USD) tương ứng 11.600 tấn, tăng 28% về giá trị nhưng giảm 4% về khối lượng so với quý 1/2021. Mỹ, Thái Lan và Ba Lan là các thị trường nhập khẩu cá hồi trout lớn nhất.

Na Uy xuất khẩu 26.100 tấn cá tuyết cod tươi trong 3 tháng đầu năm, đạt mức doanh thu kỉ lục 1,3 tỷ NOK (149,6 triệu USD, 136,7 triệu EUR), khối lượng giảm 10% trong khi giá trị tăng 19% so với cùng kì năm trước. Đan Mạch, Hà Lan và Bồ Đào Nha là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất trong quý này.

Giá xuất khẩu trung bình đối với cá cod nguyên con đạt mức kỉ lục 46 NOK (5,29 USD, 4,84 EUR)/kg, cao hơn 35% so với quý 1/2021.

Xuất khẩu cá cod đông lạnh cũng phá kỉ lục, đạt mức khối lượng 29.600 tấn, mang lại 1,3 tỷ NOK (149,6 triệu USD, 136,7 triệu EUR). Trung Quốc, Anh và Mỹ là các thị trường nhập khẩu đứng đầu.

Đối với các sản phẩm cá nổi, Na Uy xuất khẩu 89.400 tấn cá trích, trị giá 1,1 tỷ NOK (126,6 triệu USD, 115,7 triệu EUR), khối lượng và giá trị xuất khẩu tương ứng giảm 25% và 14%. Xuất khẩu cá thu đạt mức 61.500 tấn, với doanh thu 1,2 tỷ NOK (138,1 triệu USD, 126,2 triệu EUR), giảm 31% về khối lượng và 15% về giá trị so với năm trước.

Ba Lan, Ai Cập và Đức là các thị trường nhập khẩu cá trích lớn nhất của Na Uy trong quý 1, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với cá thu.

Trong quý I/2022, sản lượng khai thác cá trích của Na Uy giảm so với cùng kỳ năm ngoái do thời tiết không thuận lợi, hạn ngạch giảm 8%. Các đội tàu lưới vây chủ yếu khai thác cá capelin. Trong 3 tháng đầu năm 2022, lượng cá trích đánh bắt được là 165.000 tấn, so với con số 198.000 của quý 1/2021.

Sản lượng giảm và nhu cầu thị trường tăng đẩy giá cá lên cao. Giá xuất khẩu cá trích đông lạnh nguyên con trung bình là 9,22 NOK (1,06 USD, 0,97 EUR)/kg, so với mức 7,50 NOK (0,86 USD, 0,79 EUR) của quý 1/2021.

Xuất khẩu cua hoàng đế của Na Uy đạt mức 399 tấn, trị giá 248 triệu NOK (28,5 triệu USD, 26,1 triệu EUR), giảm 43% về khối lượng. Mỹ, Hà Lan và Hàn Quốc là các đối tác nhập khẩu lớn nhất.

Na Uy xuất khẩu 1.300 tấn cua tuyết trị giá 264 triệu NOK (30,4 triệu US, 27,8 triệu EUR), tăng 22% về khối lượng và 54% về giá trị. Xuất khẩu tôm đạt 2.800 tấn, tương đương 207 triệu NOK (23,8 triệu USD, 21,8 riệu EUR), khối lượng giảm 3% và giá trị giảm 5%.

Năm 2021, Na Uy xuất khẩu thủy sản ở mức kỉ lục 3,1 triệu tấn, trị giá 120,8 tỷ NOK (12,9 tỷ USD, 12,7 tỷ EUR).