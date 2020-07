Tính đến ngày 29/7/2020, tại các khu vực cách ly tập trung của tỉnh Lạng Sơn đã cách ly hơn 9.000 người (trong đó 8.965 người đã cách ly đủ 14 ngày và trở về cộng đồng); 1.655 chuyên gia nước ngoài được cách ly tự nguyện có trả phí tại các khách sạn trên địa bàn, hiện còn 584 người đang thực hiện cách ly.

Các đối tượng là chuyên gia khi nhập cảnh vào Việt Nam đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ 3 đến 7 ngày trước khi nhập cảnh. Đặc biệt, doanh nghiệp khi mời chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam phải ký cam kết và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.