Yêu cầu rút kinh nghiệm, đốc thúc nhà thầu dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài khoảng hơn 72km, đi qua bốn tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An. Dự án được khởi công từ năm 2009 nhưng phải tạm dừng vào năm 2011, đến cuối năm 2023, dự án mới thi công trở lại.

Tuyến đường được đầu tư giai đoạn phân kỳ với quy mô hai làn xe, nền đường rộng hơn 12m, mặt đường rộng hơn 11m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ nâng cấp lên sáu làn xe với nền đường rộng hơn 32m với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa.

Theo kế hoạch, Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa phải hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, báo cáo tiến độ hàng tuần của Ban QLDA cho thấy dự án vẫn chậm, sản lượng mới đạt 79%, thấp hơn 5,5% so với kế hoạch.

Cục Đường bộ cho biết, nguyên nhân chủ yếu là các nhà thầu chưa chủ động huy động vật liệu, chậm triển khai tại các đoạn tuyến then chốt tại gói thầu XL2 và gói thầu XL3. Đặc biệt, đoạn Km 52+000 - Km 57+400 gần như không có chuyển biến.

Cùng đó, công tác chỉ đạo điều hành của chủ đầu tư chưa quyết liệt, thiếu giải pháp xử lý đối với những đơn vị thi công chậm trễ. Khối lượng còn lại rất lớn, trong khi thời tiết bất lợi. Nếu không có nỗ lực vượt bậc, dự án khó hoàn thành theo kế hoạch.

Để khắc phục, Cục Đường bộ yêu cầu Ban QLDA nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, quyết liệt thúc ép nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, đảm bảo các hạng mục hoàn thành đúng cam kết.

Với những đơn vị không có khả năng bù tiến độ, Ban QLDA cần căn cứ hợp đồng và quy định pháp luật để kịp thời xử lý.

Riêng đoạn Km 52+000 - Km 57+400 (gói thầu XL2) phải được giám sát đặc biệt, sẵn sàng có giải pháp mạnh để đảm bảo khối lượng còn lại hoàn thành theo kế hoạch

Đồng thời, Ban QLDA cần tập trung đẩy nhanh giải ngân, điều chỉnh tiến độ phù hợp thực tế nhưng vẫn đảm bảo mốc thời gian được giao.