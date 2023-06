Yteco (YTC) chào bán gần 6,5 triệu cổ phiếu, giá 20.000 đồng/cp

Năm 2023, Yteco sẽ chào bán ra thị trường khoảng 6,5 triệu cổ phiếu, giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 30,8 tỷ đồng lên gần 95 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Yteco, UPCoM: YTC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Về kế hoạch kinh doanh và hiệu quả đầu tư tóm tắt, Yteco sử dụng 1 lầu làm văn phòng công ty, phần còn lại cho thuê nhằm mở rộng kinh doanh, đa dạng nguồn thu nhập cho Công ty. Dự kiến, tổng doanh thu đến hết năm 2045 là 1.155,6 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế hết năm 2045 là 461,4 tỷ đồng.

Nghị quyết ĐHĐCĐ không đề cập đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Yteco sẽ chào bán ra thị trường gần 6,5 triệu cổ phiếu, giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 30,8 tỷ đồng lên gần 95 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và tái cơ cấu nguồn vốn (trả nợ ngân hàng và các khoản vay).

Yteco sẽ đăng ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Năm 2023, Yteco đã thuê đơn vị chuyên nghiệp tư vấn về chi phí đầu tư xây dựng cho dự án cao ốc văn phòng và kho. Tổng dự toán bao gồm các chi phí xây dựng, chi phí tư vấn, chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vốn hóa lãi vay, chi phí dự phòng và thuế giá trị gia tăng là 245,4 tỷ đồng. Thời gian tháo dỡ và xây dựng dự kiến từ tháng 6/2023 đến tháng 4/2025.

Khi công ty xây dựng tòa nhà lên, hoàn thiện xong, Yteco sử dụng một phần và cho thuê phần còn lại là đúng theo luật định. Khi Yteco xây dựng tòa nhà với hệ số sử dụng đất cao hơn, cơ quan thuế cũng sẽ thu tiền sử dụng đất tăng lên theo đúng như luật quy định.

Đối với việc rà soát, xác định phần lãi chậm trả thanh toán của Công ty Cổ phần Duy Tân, Yteco đã nhiều lần làm việc với Công ty Cổ phần Duy Tân về việc thanh toán nợ cũ và yêu cầu thanh toán thêm lãi vay. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Duy Tân vẫn tiếp tục chậm trễ việc thanh toán nợ và lãi vay. Hiện nay, Yteco đang thực hiện các bước khởi kiện Công ty Cổ phần Duy Tân để thu hồi công nợ.

Trước đó, vào tháng 4/2023 Cục Quản lý dược đã thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Yteco do nhập khẩu 11 lô thuốc Myomethol vi phạm chất lượng.

Lý do ngừng tiếp nhận hồ sơ: YTECO nhập khẩu 11 lô thuốc Myomethol (số giấy đăng ký lưu hành VN-17397-13) do Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. (Thái Lan) sản xuất vi phạm chất lượng mức độ 2.

Vào tháng 1/2023, Cục Quản lý dược đã có Công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành và YTECO thông báo thu hồi lô thuốc Myomethol không đạt chất lượng, sau khi các mẫu kiểm tra chất lượng bổ sung không đạt tiêu chuẩn chất lượng BM.CL.10.05/02 về chỉ tiêu tạp chất liên quan Methocarbamol isomer theo quy định tại Dược điển Mỹ (USP 42) - vi phạm mức độ 2.

Theo thông tin từ đơn vị điều trị, Myomethol thuộc nhóm thuốc giãn cơ, được dùng cho người bệnh bị đau lưng cấp tính do co thắt cơ xương, co thắt cơ; co thắt cơ sau phẫu thuật chỉnh hình…

Tại ngày 31/12/2022, Yteco ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 923,6 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 891,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 15,8% so với số đầu năm 2022. Năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 683,4 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 39,8 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với lợi nhuận trước thuế năm 2021.