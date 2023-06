Cao su Việt Nam (GVR) cài "số lùi" về lợi nhuận, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gắn với thoái vốn đầu tư

Tại ngày 31/3/2023, GVR ghi nhận tổng cộng nguồn vốn ở mức 77.043 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 22.752 tỷ đồng, giảm lần lượt 1,7% và 8,7% so với số đầu năm.

Trong quý I/2023, GVR ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 4.135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 755,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 15,5% và 42,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về kết quả sản xuất kinh doanh, GVR cho biết, do tình hình kinh tế chung biến động theo chiều hướng khó khăn, giá bán các mặt hàng chủ yếu giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá cả nhiều mặt hàng đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm đáng kể.