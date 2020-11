Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tính đến nửa đầu tháng 10/2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông đạt 385,9 triệu USD và năm nay số lượng doanh nghiệp cá tra tham gia vào thị trường này cũng đông đảo nhất với 130 doanh nghiệp.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có thời điểm sản phẩm cá tra Việt bị chững lại ở thị trường Trung Quốc – Hồng Kông nhưng thời gian gần đây, thị trường này vẫn tiếp tục được đánh giá là thị trường nhập khẩu đa dạng nhất các sản phẩm cá tra từ Việt Nam.

Các sản phẩm cá tra Việt Nam được ưa chuộng nhất tại thị trường Trung Quốc - Hồng Kông là cá tra phile đông lạnh, bao tử cá tra đông lạnh, bong bóng cá chiên/khô/sấy, cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, bụng cá tra đông lạnh, cá tra phile cắt khúc/cắt miếng còn da, cá tra cắt portion đông lạnh, cá tra phile tẩm gia vị đông lạnh, cá tra nguyên con bỏ nội tạng đông lạnh…



Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến nửa đầu tháng 10/2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông đạt 385,9 triệu USD, chiếm tới 34,4% tổng giá trị xuất khẩu cá tra và năm nay số lượng doanh nghiệp cá tra tham gia vào thị trường này cũng đông đảo nhất với 130 doanh nghiệp.

Ba doanh nghiệp cá tra có giá trị xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này là Công ty CP Thủy sản Trường Giang (TG FISHERY); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI CORP) và Công ty Cổ phần Gò Đàng (GODACO).

Nhờ thị trường Trung Quốc ấm lên, đã đẩy giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng. Cho tới nay, giá cá tra cỡ 0,7 - 0,8 kg/con tại Đồng Tháp dao động từ 22.000 – 23.000 đồng/kg, tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, theo đánh giá chung, nhu cầu mặt hàng cá tra tại Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Một trong những nguyên nhân là do sau chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cá rô phi Trung Quốc tại thị trường Mỹ bị đánh thuế cao khiến cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc quay lại thị trường nội địa, đồng thời lên kế hoạch tăng cường hoạt động nuôi trồng cá tra tại một số địa phương có diện tích nuôi cá rô phi lớn. Tuy nhiên, cho tới nay, chất lượng cá tra Trung Quốc vẫn chưa thể đạt được yêu cầu của khách hàng nước này do thịt vàng, cá bột, khó sinh trưởng trong môi trường với nhiệt độ lạnh. Do đó, cá tra Việt Nam vẫn đang chiếm lĩnh và có ưu thế tại thị trường này.

Trước đó, theo số liệu của VASEP, tính đến nửa đầu tháng 8, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông đạt 271 triệu USD, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 7, giá trị xuất khẩu sang thị trường này đạt 42,36 triệu USD, giảm 35,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Thực tế, hoạt động xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc giảm ngay từ đầu năm do ảnh hưởng bởi sự ngưng trệ giao thương vì dịch Covid-19.

Với những kết quả đạt được trong những tháng gần đây, cho thấy thị trường Trung Quốc - Hồng Kông đang dần "ấm" trở lại, mang đến những hy vọng về sự hồi phục thị trường xuất khẩu quan trọng của mặt hàng cá tra từ nay đến cuối năm cũng như trong năm tới.