2 startup Việt Nam đáng chú ý nhất Đông Nam Á năm 2020

Nổi bật trong danh sách 13 startup được KrASIA bình chọn có 2 cái tên đến từ Việt Nam gồm: Tiki và AppotaPay.

Chuyên trang uy tín KrASIA vừa công bố kết quả bình chọn 13 startup đáng chú ý nhất tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2020, bao gồm các lĩnh vực tiềm năng như: thương mại điện tử, thanh toán, bán hàng B2B, y tế...

Nổi bật trong số đó là 2 startup đến từ Việt Nam là Tiki (TMĐT) và AppotaPay (thanh toán). Còn lại là những cái tên như: Akulaku (fintech); LinkAja (fintech); Halodoc (y tế); Fave (bán hàng); WaveMoney (fintech); Pomelo (TMĐT); Carsome (TMĐT); 2C2P (fintech); AnyMind (marketing); Waresix (logistics) và Holmusk (y tế).

Tiki vượt đại dịch

Tiki đưa ra những biện pháp mở rộng tập khách hàng, đáp ứng nhu cầu mới

Được cho là lĩnh vực hưởng lợi nhất do Covid-19, Tiki gặp khó do thị trường bán lẻ thu hẹp cùng sức ép cạnh tranh lớn. Trước những thay đổi do dịch bệnh, công ty đưa ra những biện pháp mở rộng tập khách hàng, đáp ứng nhu cầu mới.

Trước đây, Tiki có dịch vụ "TikiNow - Giao hàng 2 giờ", sau đợt dịch, khách hàng không cần nhất thiết phải nhận nhanh như vậy. Từ đó, Tiki ra chiến dịch giao hàng trong ngày hôm sau với chi phí hấp dẫn, cũng là cách giúp khách hàng tiết kiệm.

Bên cạnh đó, sàn làm việc sát với các hãng, sáng tạo combo kèm giảm giá cho khách hàng. Đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí cho khách hàng lên hàng đầu, nền tảng thêm mục so sánh giá để khách hàng cân nhắc, lựa chọn.

Ngoài các biện pháp tiết kiệm chi phí, đại diện doanh nghiệp cho biết cũng bổ sung thêm các dịch vụ mới. Đơn cử dịch vụ hẹn giờ lắp đặt, lắp sản phẩm đặt tận nhà cho khách hang TIKIPRO. Chỉ sau 3 tháng ra mắt, TikiPRO đã tăng trưởng gấp 3 lần cả về doanh số và lượng đơn hàng, đặc biệt lượng đơn hàng tăng gấp 17 lần trong những dịp sale lớn như 12/12 vừa qua.

Ngoài ra, nền tảng này cũng mở rộng dịch vụ cung cấp thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu đi chợ cho khách hàng muốn tránh tiếp xúc vì Covid-19 hoặc các khách hàng bận rộn. Riêng trong dịp sale cuối năm vừa qua, đơn hàng TikiNGON có thời điểm đã tăng gấp 11 lần so với ngày thường.

Một mô hình mới của Tiki đã phát sinh trong mùa dịch để đáp ứng nhu cầu khách hàng là làm việc trực tiếp với nhà sản xuất. Đơn cử như mặt hàng khẩu trang, nhu cầu tăng cao trong mùa dịch, Tiki đã làm việc trực tiếp với nhà sản xuất để cung cấp cho khách hàng.

AppotaPay - anh tài mới

AppotaPay hưởng lợi từ khả năng kết nối với hơn 55 triệu người dùng của Tập đoàn mẹ

AppotaPay là đơn vị thứ 39 không phải là ngân hàng đã được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong thời gian qua.

Được biết, AppotaPay được thành lập vào tháng 9/2015, là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán chuyên biệt về giải trí số tại Việt Nam. AppotaPay sở hữu mạng lưới hơn 1.000 điểm giao dịch trực tiếp và hơn 10.000 điểm gián tiếp, cùng khả năng kết nối với hơn 55 triệu người dùng của hệ sinh thái Appota.

Tập đoàn mẹ Appota hiện đã tham gia các lĩnh vực như: Phát hành game; Esport; Gaming streamer; Quảng cáo; Thanh toán; Giải pháp Smart Office, Smart Home và hạ tầng internet.

"AppotaPay nằm trong một hệ sinh thái đa dạng, mà không doanh nghiệp thanh toán nào có. Chúng tôi chọn thị trường ngách, thay vì đối đầu MoMo, ZaloPay, ViettelPay hay VNPay", COO Appota chia sẻ.

Trước bối cảnh dịch Covid-19 đã thúc đẩy thanh toán số phát triển và đem lại những tín hiệu khả quan trong thị trường ví điện tử, đại diện AppotaPay hi vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang hình thức thanh toán không tiền mặt trong nước ngày càng phổ biến hơn.