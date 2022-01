Để tăng công suất vận hành NMLD Dung Quất lên 103%, nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu tăng cao trong dịp Tết, 600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ luân phiên làm việc hai ca liên tục.

Theo đại diện BSR, đơn vị chủ quản NMLD Dung Quất, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước hiện đang tăng cao, đặc biệt vào dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022.

600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân sẽ xuyên Tết để tăng công suất NMLD Dung Quất lên 103%. Ảnh: P.Nguyên.

Để đáp ứng nhu cầu trên, cùng với khắc phục khó khăn về nguồn cung cấp dầu thô, BSR đã tăng công suất vận hành của NMLD Dung Quất lên 103%.

Ông Cao Tuấn Sĩ, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất NMLD Dung Quất cho biết, để đảm bảo cho việc vận hành nhà máy thông suốt, đáp ứng yêu cầu ở công suất cao, 4 nguồn lực đã được BSR chuẩn bị kĩ lưỡng, gồm: Thiết bị vận hành tin cậy, nhân sự đảm bảo sức khỏe, vật tư sẵn sàng tại chỗ và an ninh an toàn được giám sát liên tục.

Trong dịp Tết, BSR sẽ bố trí 600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân luân phiên làm việc hai ca liên tục để vận hành nhà máy.

Theo đó các kỹ sư, chuyên gia của NMLD Dung Quất sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý các mối nguy về công nghệ, thiết bị để đảm bảo ở mức cao nhất về an toàn và vận hành liên tục.

Xuất bán sản phẩm của NMLD Dung Quất. Ảnh: P.Nguyên.

Nhằm động viên cho các kỹ sư, chuyên gia và công nhân, BSR sẽ tổ chức các hoạt động đón Tết trên công trường cho người lao động tình nguyện ở lại làm việc trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng Ban Quản lý cảng biển cho biết trong những ngày Tết, nhằm đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy vận hành, Công ty sẽ nhập 2 chuyến dầu thô, với khối lượng trung bình khoảng 85-90 ngàn tấn/chuyến.

Một góc NMLD Dung Quất. Ảnh: Thảo Nguyên.

Bên cạnh đó công tác an ninh, an toàn cũng được đặc biệt chú trọng. BSR sẽ phối hợp các lực lượng an ninh, công an, Cảnh sát PCCC, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn; tăng tần suất tuần tra bên trong Nhà máy, kiểm tra và giám sát chặt chẽ đối với tất cả các trường hợp người, phương tiện, thiết bị ra vào nhà máy.