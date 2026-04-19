Agribank lan tỏa tinh thần thể thao tại Giải Việt dã Đà Nẵng năm 2026

Tham dự Lễ khai mạc, về phía lãnh đạo TP Đà Nẵng có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Nam Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Về phía đơn vị tài trợ, có sự tham dự của ông Trần Hữu Trinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cùng lãnh đạo các Chi nhánh Agribank trên địa bàn.

Agribank là đơn vị tài trợ độc quyền cho Giải Việt dã Báo và Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng lần thứ I – Cúp Agribank. Ảnh: T.H.

Kế thừa truyền thống thể thao 30 năm

Sự kiện diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1946–2026) và hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2026). Đối với Agribank, việc đồng hành cùng Giải đấu trong 30 năm qua không chỉ là hoạt động tài trợ, mà là cam kết gìn giữ giá trị văn hóa – vì sức khỏe cộng đồng. Tinh thần bền bỉ trên đường chạy việt dã cũng chính là sự kiên định mà Agribank theo đuổi trên hành trình “phụng sự từ trái tim”.

Lãnh đạo thành phố và các thành viên ban tổ chức tham dự giải. Ảnh: T.H.

Phát biểu khai mạc Giải, ông Đoàn Xuân Hiếu – Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (DNRT), Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh: Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu diện mạo mới của đơn vị sau hợp nhất. Dù là mùa giải đầu tiên dưới tên gọi DNRT, song thực chất giải đấu là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống được duy trì xuyên suốt từ năm 1995 bởi Báo Đà Nẵng và Báo Quảng Nam trước đây.

Việc kế thừa hành trình gần 30 năm trong một tâm thế mới không chỉ nhằm gìn giữ giá trị thể thao mang tính biểu tượng, mà còn hướng tới định vị Giải đấu trở thành ngày hội sức khỏe thường niên, qua đó lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ.

Giải Việt dã Báo và Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng lần thứ I – Cúp Agribank diễn ra sôi nổi trên tinh thần thể thao cao thượng. Ảnh: T.H.

Hơn 2.100 vận động viên dự Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tại giải đấu năm nay, Agribank giữ vai trò là Nhà tài trợ độc quyền khi hỗ trợ kinh phí, trang phục và các điều kiện thiết yếu cho hơn 2.100 vận động viên tham gia Giải. Sức hút của mùa giải đến từ sự hội tụ đa dạng các lực lượng, tạo nên một ngày hội thể thao quần chúng sôi động và giàu tính lan tỏa.

Bên cạnh các tuyển thủ quốc gia như Lê Thị Tuyết, Bùi Thị Ngân, Triệu Thị Bình, Lý Mùi Sâu…, giải đấu còn thu hút đông đảo học sinh THCS, THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cùng lực lượng tự vệ, dân quân và cán bộ, công chức trên địa bàn. Sự kết hợp giữa vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Ngân hàng vì cộng đồng” – định hướng xuyên suốt trong hoạt động của Agribank.

Khẳng định cam kết đồng hành và điểm tựa an sinh bền vững

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn trước ngày diễn ra giải đấu, ông Nguyễn Tiến Trường – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung khẳng định, Agribank mong muốn sự đồng hành này không chỉ dừng lại ở một mùa giải mà là sự gắn kết lâu dài, góp phần đưa giải đấu trở thành sân chơi chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu khu vực.

Khối dân quân tham gia giải. Ảnh: T.H.

Phát huy tinh thần “Ngân hàng vì cộng đồng”, hàng năm, Agribank dành từ 400 - 600 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận và sự đóng góp của cán bộ, nhân viên để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc. Riêng năm 2025, hệ thống Agribank đã dành hơn 600 tỷ đồng hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm như: y tế, giáo dục, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tết cho người khó khăn và các hoạt động hướng về biển đảo, hỗ trợ ngư dân bám biển, thắp sáng đèn trên biển.

Tại địa bàn TP Đà Nẵng, dấu ấn an sinh của Agribank đặc biệt đậm nét với tổng kinh phí hỗ trợ trong năm 2025 lên đến hơn 25 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đã dành 20 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các ngôi trường học dọc tuyến biên giới, cùng nhiều hoạt động xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Những đóng góp thiết thực này đã giúp Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung vinh dự nhận Bằng khen từ UBND TP Đà Nẵng, khẳng định uy tín tài chính luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Trinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nhấn mạnh: “Mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Việc đồng hành cùng giải đấu là cam kết lâu dài của Agribank trong việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân TP Đà Nẵng.”

Tiếp nối thông điệp ý nghĩa đó, dấu ấn nhân văn của Agribank tiếp tục được lan tỏa khi Công đoàn Văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Chi nhánh Agribank Quảng Nam trao tặng 100 suất học bổng, tổng trị giá 100 triệu đồng, cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã, phường của Tam Kỳ gồm: Hương Trà, Quảng Phú, Bàn Thạch và Tam Kỳ. Hoạt động thiết thực này góp phần hiện thực hóa vai trò đồng hành, nâng đỡ thế hệ trẻ trên hành trình học tập.

Lan tỏa tinh thần bền bỉ từ sự đồng hành tận tâm

Sự hiện diện của sắc đỏ Agribank trên đường chạy, cùng sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, người lao động ngân hàng, đã tạo nên hình ảnh gắn kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Dù không trực tiếp tranh tài ở các cự ly thi đấu, nhưng tinh thần đồng hành xuyên suốt gần 30 năm đã trở thành dấu ấn riêng có của Agribank tại giải đấu.

Giải Việt dã khép lại với nhiều dư âm tích cực, không chỉ ở kết quả thi đấu mà còn ở giá trị lan tỏa tinh thần thể thao, bền bỉ không bỏ cuộc. Tinh thần bền bỉ trên đường chạy hôm nay cũng chính là sự kiên định mà Agribank theo đuổi trong hành trình phát triển bền vững, trách nhiệm và vì cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, Agribank không chỉ đồng hành cùng Giải Việt dã Báo và Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng mà còn tích cực tham gia, tài trợ và hưởng ứng nhiều giải chạy, hoạt động thể thao quần chúng trên phạm vi toàn quốc. Từ các giải Việt dã truyền thống, chạy vì sức khỏe cộng đồng đến các chương trình gắn với an sinh xã hội, Agribank luôn duy trì sự hiện diện xuyên suốt với vai trò nhà tài trợ, đơn vị đồng hành hoặc lực lượng tham gia trực tiếp.

Thông qua các hoạt động này, Agribank góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, khuyến khích rèn luyện thể chất, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng – đúng với định hướng phát triển bền vững và thông điệp “Ngân hàng vì cộng đồng”.