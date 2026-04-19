Lan tỏa văn hóa đọc từ cơ sở: Hòa Vang khơi dậy nền tảng tri thức trong cộng đồng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Tăng Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết: Sách từ lâu đã được xem là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, là người bạn đồng hành tin cậy trên con đường học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc duy trì và phát triển thói quen đọc sách càng trở nên cấp thiết, góp phần hình thành xã hội học tập, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngày hội năm nay được tổ chức bài bản với nhiều hoạt động phong phú, hướng đến nhiều đối tượng trong cộng đồng. Điểm nhấn là phần thi xếp sách nghệ thuật với sự tham gia của 10 đội thi đến từ các chi đoàn, trường học trên địa bàn.

Ông Hồ Tăng Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc xã Hòa Vang năm 2026. Ảnh: T.H.

Những tác phẩm được dàn dựng công phu, sáng tạo không chỉ thể hiện tình yêu sách mà còn phản ánh tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sự năng động của tuổi trẻ Hòa Vang. Bên cạnh đó, hội thi thuyết minh “địa chỉ đỏ” đã mang đến một góc nhìn đặc biệt, khi các em học sinh trực tiếp kể lại câu chuyện lịch sử gắn với các di tích trên địa bàn như đình Túy Loan, đình Bồ Bản hay khu căn cứ Huyện ủy Hòa Vang. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động, góp phần giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đại diện lãnh đạo xã Hòa Vang trao bảng tượng trưng bàn giao tủ sách cộng đồng cho thôn Phú Túc. Ảnh: T.H.

Ông Phúc chia sẻ, không dừng lại ở hoạt động mang tính phong trào, Ngày hội Văn hóa đọc xã Hòa Vang còn gắn liền với những mô hình phát triển bền vững. Điển hình là việc bàn giao tủ sách cộng đồng tại thôn Phú Túc, nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận tri thức, từng bước hình thành thói quen đọc sách trong đời sống hàng ngày.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, phong trào đọc sách tại huyện Hòa Vang (cũ) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo thống kê, 10/11 xã của huyện Hòa Vang (cũ) đã xây mới hoặc nâng cấp phòng đọc cấp xã, tổ chức đa dạng các hoạt động như kể chuyện theo sách, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật…. Riêng tại các xã Hòa Phong và xã Hòa Phú (nay là xã Hòa Vang), mỗi phòng đọc đã được bổ sung hơn 1.000 đầu sách, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Ngày hội Văn hóa đọc giúp Hòa Vang khơi dậy thói quen đọc sách trong nhân dân. Ảnh: T.H.

Đáng chú ý, nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai, tiêu biểu như “Điểm hẹn cà phê sách” – nơi người dân có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa đọc sách và trao đổi kiến thức. Mô hình này đã thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi, từ học sinh, thanh niên đến người cao tuổi, góp phần lan tỏa tinh thần “đọc sách mọi lúc, mọi nơi”.

Ngày hội Văn hóa đọc xã Hòa Vang năm 2026 với chủ đề: “Sách – Kết nối lịch sử, mở cửa tương lai”. Ảnh: T.H.

Song song đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khuyến khích đọc cũng được chú trọng. Chuyên mục “Mỗi tuần một cuốn sách hay” trên hệ thống truyền thanh cơ sở đã trở thành kênh thông tin hữu ích, giúp người dân tiếp cận với nhiều đầu sách giá trị về văn học, kỹ năng sống, pháp luật và sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Phúc, mục tiêu của Ngày hội Văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh giá trị của sách, mà còn hướng đến việc “khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc trong cộng đồng”, qua đó góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững.



Ngày hội Văn hóa đọc giúp người dân trên địa bàn hình thành thói quen đọc sách trong đời sống hàng ngày. Ảnh: T.H.

Có thể thấy, trong dòng chảy của thời đại số, khi các thiết bị điện tử ngày càng chiếm ưu thế, việc duy trì văn hóa đọc sách truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Tuy nhiên, bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt và sát với thực tiễn, Hòa Vang đang từng bước “làm sống lại” thói quen đọc sách, biến việc đọc trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của người dân.

Ngày hội Văn hóa đọc còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như thi thuyết minh “địa chỉ đỏ”, xếp sách nghệ thuật... Ảnh: T.H.

Ngày hội Văn hóa đọc xã Hòa Vang năm 2026 khép lại, nhưng những giá trị mà nó mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Từ những trang sách nhỏ bé, những ước mơ lớn đang được nuôi dưỡng; từ những không gian đọc giản dị, cánh cửa tri thức đang dần mở rộng.

Sách không chỉ kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn là chìa khóa mở ra tương lai. Ảnh: T.H.

Và như thông điệp của chương trình đã gửi gắm, sách không chỉ kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn là chìa khóa mở ra tương lai – một tương lai được xây dựng trên nền tảng tri thức, nhân văn và khát vọng vươn lên của mỗi con người.

“Thời gian đến, phát huy mô hình tủ sách dùng chung, tủ sách pháp luật ở các thôn, cấp sách miễn phí cho các bậc học trên địa bàn xã, chuyển đổi số các di tích và hoạt động di tích trên địa bàn thông qua hội sách và văn học đọc trên địa bàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế - xã hội của địa phương...”, ông Hồ Tăng Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho hay.