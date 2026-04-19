Đề xuất thành lập Hội đồng điều phối liên phường: Bước đi mới trong quản lý hành chính tại Đà Nẵng

Theo nội dung tờ trình, việc nghiên cứu thành lập các Hội đồng điều phối dựa trên kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch Phan Thái Bình sau các buổi làm việc với Đảng ủy các phường gồm, phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4/2026.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vào ngày 16/4 vừa qua đã có buổi làm việc với các phường phía Nam thành phố là Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú

Mục tiêu cốt lõi của đề xuất này là tăng cường sự gắn kết, phát triển hài hòa và đồng bộ giữa các phường được thành lập từ hai đơn vị hành chính cũ là thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ. Qua đó, thành phố kỳ vọng sẽ phát huy tối đa tiềm năng kinh tế - xã hội, tăng lợi thế cạnh tranh cho các phường.

Cụ thể, Sở Nội vụ đề xuất thành lập 2 Hội đồng điều phối chuyên biệt gồm, Hội đồng điều phối liên phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây để tập trung định hướng các địa phương này trở thành đô thị du lịch đặc thù, văn minh và hiện đại. Trọng tâm phối hợp sẽ xoay quanh công tác quy hoạch, bảo tồn văn hóa, phát triển giao thông và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hội đồng điều phối liên phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú nhằm xây dựng khu vực này thành “cực tăng trưởng” phía Nam của thành phố. Đây sẽ là nơi tập trung các dịch vụ chất lượng cao như giáo dục và đào tạo gắn với công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phát triển đô thị sinh thái.

Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng đã có tờ trình gửi UBND thành phố về việc xin chủ trương nghiên cứu thành lập Hội đồng điều phối liên phường tại cánh phía Nam, trong đó có phường Tam Kỳ

Về cơ cấu tổ chức, Chủ tịch Hội đồng dự kiến sẽ là lãnh đạo UBND thành phố phụ trách các địa bàn này. Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Bí thư Đảng ủy các phường. Thành viên Hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các phường.

Tờ trình của Sở Nội vụ cho biết, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất về chủ trương, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu quy trình thành lập chính thức theo đúng quy định. Việc hình thành mô hình điều phối liên phường được kỳ vọng là bước đi đột phá trong công tác quản lý hành chính, giúp giải quyết các bài toán liên vùng ở cấp cơ sở một cách hiệu quả hơn.