Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải tại bến bãi, mỏ khoáng sản

Chiều 19/4, thông tin từ Phòng CSGT, Công an Quảng Ngãi cho biết năm 2026, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án lớn. Theo đó sẽ có nhiều phương tiện chở đất, đá, khoáng sản, vật liệu xây dựng tham gia hoạt động vận chuyển phục vụ dự án.

1 xe tải cát để nước chảy xuống mặt đường. Ảnh: ĐX

Để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế và kéo giảm TNGT trên địa bàn, ngay từ những ngày đầu năm Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực CSGT đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như tăng cường TTKS, xử lý vi phạm, đặc biệt là số phương tiện chở đất, đá, vật liệu xây dựng… quá khổ, quá tải, để rơi vãi, chảy nước xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Kết quả hàng loạt phương tiện vận tải vi phạm đã bị lực lượng CSGT Quảng Ngãi phát hiện, đơn cử gần đây là chiều 18/4/2026, tại QL24B xã Sơn Tịnh, xe ô tô mang biển kiểm soát 43B-274.XX do H.Q.M (sinh 1995), ở xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng điều khiển, đã vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép trên 50% - 100%.

Hay như trường hợp xe ô tô mang biển kiểm soát 76H-043.XX, do V.V.M (sinh 1991), ở xã Bình Sơn, điều khiển đã vi phạm chở quá tải trọng trên 10% - 30%.

Xe tải chở đá từ 1 mỏ ở KKT Dung Quất. Ảnh: CX

Bên cạnh đó nhiều phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, rơi vãi xuống đường…làm hư hại đến kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng đã bị xử lý nghiêm khắc.

Với quyết tâm bảo đảm TTATGT, bảo vệ hạ tầng giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí… trong thời gian đến cùng với các biện pháp khác, lực lượng CSGT Quảng Ngãi sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát tại các bến bãi, mỏ đất, đá, khoáng sản trên địa bàn nhằm xử lý nghiêm tình trạng chở quá khổ, quá tải....

Phòng CSGT, Công an Quảng Ngãi đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải, các chủ mỏ đất, đá, khoáng sản phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh; tất cả vi phạm bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.