“Đầu tàu” của Quảng Ngãi sau ¼ chặng đường năm 2026 đạt kết quả thu ngân sách thế nào?

Sáng 19/4, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn thế nhưng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương đều đạt, vượt so với kế hoạch đặt ra và được giao.

1 tuyến đường ở phường NGhĩa Lộ về đêm. Ảnh: CX

Cụ thể về kinh tế, tổng giá trị sản phẩm ước thực hiện 2.840,928 tỷ đồng, đạt 26,88%; tiếp nhận giải quyết 402 hồ sơ thành lập mới hộ kinh doanh; hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế năm 2025.

Trong đó lĩnh vực thương mại – dịch vụ đạt 1.376,098 tỷ đồng, tương ứng 28,49%; tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của phường đến đông đảo người tiêu dùng.

Phường trung tâm Quảng Ngãi đang giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 2 con số

Hoàn thành thí điểm Phương án “phố đi bộ kết hợp văn hóa - du lịch - ẩm thực”; đang xây dựng Đề án Phát triển mạnh, đa dạng các loại hình dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao giai đoạn 2026-2030.

Các lĩnh vực công nghiệp, đầu tư và xây dựng ước thực hiện 1.456,573 tỷ đồng, đạt 25,52%; nông nghiệp đạt 8,257 tỷ đồng (tương ứng 23,34%), thành lập tổ khuyến nông cộng đồng năm 202, xây dựng dữ liệu hộ nghèo năm 2026…

1 kết quả nổi bậc khác của lĩnh vực kinh tế, theo Chủ tịch UBND phường Trần Đình Trường đó là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trong quý I/2026 khoảng 765 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 27%, so với dự toán giao.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Trần Đình TRường. Ảnh: UBND phường.

Thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tính đến thời điểm này, phường Nghĩa Lộ đã cơ bản hoàn thành, hiện đang tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư…

Công tác quản lý đô thị và tài nguyên & môi trường cũng đạt nhiều kết quả, như tổ chức kiểm tra và xử lý số hộ dân tự ý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh mua bán trái quy định.

Chợ đêm ở phường Nghĩa Lộ. Ảnh: NV

Phường đang xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, giai đoạn 2026-2030.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, trong quý I/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nghĩa Lộ đã tiếp nhận khoảng 1.135 hồ sơ, gồm trực tuyến 1.088 hồ sơ, trực tiếp 47 hồ sơ và kỳ trước chuyển qua 221 hồ sơ. Theo đó đã giải quyết 1.159 hồ sơ, đang giải quyết 168 hồ sơ và 29 hồ sơ xin rút....

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, như thu ngân sách đạt thấp; một số cơ quan, đơn vị chậm trễ trong khai thực hiện nhiệm vụ…

Lãnh đạo cấp, ngành của tỉnh và phường Nghĩa Lộ trong 1 lần tham quan chợ đêm. Ảnh: NV

Vì vật trong thời gian đến, lãnh đạo phường Nghĩa Lộ sẽ chỉ đạo khắc phục những tồn tại nêu trên, để đạt kết quả cao hơn trong thời gian đến.