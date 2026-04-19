Chợ phiên Tam Mỹ 2026: Nơi “ký ức làng quê” hòa quyện cùng nhịp sống nhân ái

Ngày 19/4, UBND xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng cho biết, chợ phiên lần thứ Ba với chủ đề đầy cảm hứng “Kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương”. Sự kiện không chỉ đơn thuần là một hoạt động thương mại mà đã thực sự trở thành một lễ hội văn hóa đậm chất nhân văn, trong đó đã kêu gọi được tới 400 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào dân tộc Cor.

Chợ phiên Tam Mỹ lần thứ Ba năm 2026 còn trở thành nhịp cầu nối những bờ vui, nơi tinh thần cộng đồng và lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ qua những nghĩa cử thiết thực dành cho đồng bào dân tộc Cor ở. Ảnh: Xuân Thương

Bước chân vào không gian chợ phiên, du khách như được ngược dòng thời gian trở về với những giá trị xưa cũ tại khu “Ký ức làng quê”. Hơn 100 mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP đặc sắc của địa phương và các đơn vị bạn được trưng bày khéo léo, tại đây người dân và du khách không chỉ đến để mua sắm, mà còn để “thưởng thức” hương vị ẩm thực truyền thống.

Chợ phiên Tam Mỹ lần thứ Ba năm 2026 thu hút nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thương

Đặc biệt, điểm khác biệt khiến Chợ phiên Tam Mỹ 2026 chạm đến trái tim nhiều người chính là các hoạt động phi lợi nhuận. Từ mô hình “Gian hàng 0 đồng” ấm lòng người khó khăn, chương trình đổi rác lấy cây xanh bảo vệ môi trường, đến việc ký kết hợp tác phát triển cộng đồng…, mỗi hoạt động đều mang theo thông điệp về một lối sống xanh và sẻ chia. Đặc biệt, dự án “Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ” đã trao tặng 500 cây xanh, góp phần tô thêm sắc xanh bền vững cho mảnh đất này.

Điểm nhấn xúc động nhất của chương trình năm nay là chiến dịch hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh kết hợp trú bão cho 25 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Cor với tổng kinh phí khoản 800 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

ông Bùi Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ phát động chương trình kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh kiên cố người người Cor. Ảnh: Xuân Thương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Mỹ trăn trở: “Việc xây dựng nhà vệ sinh kết hợp trú bão là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là câu chuyện cải thiện vệ sinh môi trường, mà còn là lá chắn an toàn cho bà con trước mỗi mùa mưa bão, giúp thay đổi nếp sống và hướng tới sự phát triển bền vững".

Trường Cao đẳng Quảng Nam hỗ trợ 100 triệu đồng cho UBND xã Tam Mỹ để xây dựng nhà vệ sinh kết hợp trú bão cho đồng bào người Cor và triển khai dự án “Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ” đã trao tặng 500 cây xanh. Ảnh: Xuân Thương

Lời kêu gọi đầy tâm huyết đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các “mạnh thường quân”. Chỉ trong thời gian ngắn, tổng số tiền các đơn vị hỗ trợ lên tới 400 triệu đồng. Trong đó, Trường Cao đẳng Quảng Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, Công ty VLXD Phan Ngọc Anh 180 triệu, Hội Từ tâm TP.HCM 100 triệu và Tập đoàn Quốc tế Nam Việt 20 triệu đồng.

Các đơn vị hỗ trợ cho xã Tam Mỹ để xây dựng nhà vệ sinh kết hợp phòng chống bão

Chợ phiên Tam Mỹ 2026 khép lại nhưng dư âm về một vùng quê thân thiện, nghĩa tình vẫn còn đó. Không chỉ là đòn bẩy kinh tế, đây chính là không gian để những giá trị văn hóa được bảo tồn và những tấm lòng nhân ái được gắn kết, cùng nhau xây dựng một Tam Mỹ phát triển và đầy ắp yêu thương.