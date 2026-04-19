Huế: Chậm tiến độ kéo dài, nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng gói thầu hơn 114 tỷ đồng

Ngày 19/4, theo tin từ Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II – dự án thành phần TP. Huế (viết tắt là Ban QLDA), đơn vị này đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình, doanh nghiệp thực hiện gói thầu số 28 (HU-CW07) gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, xây dựng cầu qua sông Như Ý và tuyến đường dài khoảng 100m nối khu A và B thuộc khu đô thị mới An Vân Dương.

Công trình nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, TP. Huế chậm tiến độ kéo dài.

Theo quyết định, hợp đồng thi công xây dựng công trình số 28/2021/HĐXL ký ngày 4/6/2021 giữa Ban QLDA Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình bị chấm dứt kể từ ngày 13/4/2026. Cùng với đó, toàn bộ 9 phụ lục hợp đồng ký từ năm 2024 đến đầu năm 2026 giữa hai bên cũng hết hiệu lực.

Gói thầu số 28 trị giá 114,1 tỷ đồng, khởi công từ ngày 6/7/2021, thời gian thực hiện 59 tháng 24 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tiến độ thi công liên tục chậm so với kế hoạch.

Tính đến ngày 31/3/2026, giá trị giải ngân lũy kế của gói thầu mới chỉ đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương 69,93% giá trị xây lắp.

Trong thời gian qua, chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc nhà thầu khắc phục tình trạng chậm tiến độ, ban hành 12 văn bản cảnh báo, trong đó có 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Ngày 25/11/2025, chủ đầu tư cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm tiến độ đối với nhà thầu.

Ngoài ra, nhiều cuộc họp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu đã được tổ chức nhằm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Dù nhà thầu đưa ra các cam kết, song theo đánh giá, tiến độ thi công vẫn không có chuyển biến đáng kể.

Ban QLDA nhận định, nhà thầu không huy động đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và không còn khả năng hoàn thành hợp đồng.

Căn cứ các điều khoản hợp đồng, đặc biệt là khoản 67.2 về vi phạm tiến độ nghiêm trọng và khoản 15.1 về nghĩa vụ huy động nhân sự, thiết bị thi công; đồng thời căn cứ khoản 23, Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Trước đó, ngày 26/3/2026, UBND TP. Huế đã có văn bản thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu này. Phần khối lượng công việc còn dang dở tại công trường sẽ được xử lý theo quy định của hợp đồng xây dựng và pháp luật hiện hành.

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án TP. Huế có tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương.

Dự án gồm 11 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 1.041 tỷ đồng. Đến nay, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 872 tỷ đồng, tương đương 83,76%; trong đó có 7 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang triển khai.

Theo hiệp định vay vốn, dự án dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/6/2028.