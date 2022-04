An Gia Group (AGG): Năm 2022 "hứa hẹn" giảm tỷ lệ vay nợ về mức an toàn nhờ bàn giao loạt sản phẩm

Năm 2022, An Gia Group có kế hoạch bàn giao nhiều dự án, do đó có kế hoạch giảm tỷ lệ vay nợ về mức an toàn. Dự kiến An Gia Group sẽ tất toán khoản vay 1.800 tỷ đồng trong năm 2022.

Ngày 15/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản An Gia (An Gia Group, mã: AGG) đã được tiến hành thành công. Theo dó, 12 nội dung trình tại đại hội đều được thông qua.

"Lộ" tỷ lệ sở hữu của Quỹ Trường Giang tại An Gia Group

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hơn 255 tỷ đồng. AGG quyết phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu là với tỷ lệ 10%. Tổng giá trị cổ phiếu sẽ phát hành thêm là gần 112 tỷ đồng, để chi trả cổ tức năm 2021.



Thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 sẽ do Hội đồng quản trị quyết, dự kiến sẽ thực hiện trong Quý IV/2022. Ước tính sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của AGG sẽ tăng từ 1.117 tỷ đồng lên gần 1.229 tỷ đồng.



Ngoài ra, An Gia Group có kế hoạch phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).



Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiễm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Trung Tín. Đồng thời, đại hội đã bầu bổ sung ông Đào Thái Phúc là 1 trong 5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của An Gia Group. Được biết, ông Đào Thái Phúc đại diện cho CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang, đơn vị đang nắm 41,7% cổ phần AGG.



Năm 2022 An Gia huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kế hoạch lợi nhuận tăng gần 20%



Năm 2022 AGG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến là 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 500 tỷ đồng, tăng lần lượt là 204% và hơn 19% so với kết quả thực hiện năm 2021.



Song song đó, AGG có kế hoạch chào bán trái phiếu để huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Tại đại hội, ông Nguyễn Bá Sáng, chủ tịch HĐQT cho biết, việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu tới đây của AGG không có trở ngại gì nhiều vì An Gia Group ít phát hành trái phiếu. Chính sách siết chặt phát hành trái phiếu của Chính phủ không ảnh hưởng tới Công ty.

Thông tin thêm với cổ đông, AGG sẽ phát hành trái phiếu để huy động vốn phục vụ hoạt động M&A dự án. Trong quý I/2022, An Gia Group đã hoàn thành M&A dự án, đối diện Westgate Bình Chánh, diện tích 3,2 ha. Đây là dự án có quy mô hơn 2.000 sản phẩm, sẵn sàng phát triển trong năm 2023. AGG cũng đang trong quá trình hoàn tất đàm phán mua thêm 30 – 50 ha quỹ đất thấp tầng.

Mở rộng quỹ đất là chiến lược tập trung, xuyên suốt của An Gia. An Gia tập trung quỹ đất ở Tp.HCM, Bình Dương, Long An, Biên Hòa, Vũng Tàu.

Trong 5 năm tới, AGG muốn phát triển khu đô thị vài trăm ha, tuy nhiên chúng tôi cũng thận trọng từng bước. Dự án quy mô nhỏ An Gia đang làm tốt, chúng tôi tiếp tục M&A dự án quy mô vừa phải, sau đó mới làm dự án lớn hơn. Trước mắt An Gia làm dự án 27 ha ở Bình Chánh, nếu thành công với dự án này sẽ nhân rộng 50 ha, 100 ha. Cách tiếp cận của An Gia là thận trọng. Nguyễn Bá Sáng, chủ tịch An Gia Group

Năm 2022 AGG có kế hoạch đưa dự án The Gió ra thị trường trong quý III với khoảng 3.000 sản phẩm. Ước tính tổng doanh thu 7.500 – 8.000 tỷ đồng.

Năm 2022 hứa hẹn An Gia sẽ giảm tỷ lệ vay nợ về mức an toàn

Trả lời cổ đông về kế hoạch giảm tỷ lệ vay nợ của AGG, bà Huỳnh Thị Kim Ánh, Trưởng ban kiểm toán nội bộ cho biết: Tỷ lệ nợ vay của AGG trong giai đoạn đầu có thể cao hơn trung bình ngành. Nhưng năm 2022, An Gia Group có kế hoạch bàn giao nhiều dự án, do đó có kế hoạch giảm tỷ lệ vay nợ về mức an toàn. Dự kiến An Gia Group sẽ tất toán khoản vay 1.800 tỷ đồng trong năm 2022.

Theo lãnh đạo của AGG, từ tháng 10/2021, AGG đã bàn giao Sky89 (hơn 430 căn). Hiện tại, AGG đang tập trung bàn giao The Standard Bình Dương (xong 300 căn vào tháng 5 và hoàn thiện ngoại vi). The Sóng đã hoàn thành công tác nghiệm thu PCCC, đang hoàn thành nốt tinh chỉnh, dự kiến bàn giao tháng 5 với 1.600 căn. Westgate đang đẩy tốc độ triển khai, 1.000 căn đầu tiên đã được thi công tới 7/50 tầng, dự kiến tháng 9 cất nóc và bàn giao tháng 3/2023.

Theo ông Nguyễn Bá Sáng, lợi nhuận The Sóng khoảng 350 tỷ đồng, The Standard khoảng 150 tỷ đồng. An Gia Group sẽ bàn giao The Sóng trong tháng 5 còn The Standard đã bàn giao 50%, tháng 5 – 6 bàn giao 50% còn lại.