Viconship trình cổ đông kế hoạch tăng lợi nhuận năm 2025 lên 1.250 tỷ đồng

CTCP Container Việt Nam (Viconship; HoSE: VSC) đã công bố Nghị quyết thông qua phương án trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lên 1.250 tỷ đồng, tương ứng gấp 3 lần so với kế hoạch được cổ đông giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trích Nghị quyết HĐQT của Viconship.

Ngày 22/8/2025 tới đây, Viconship sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Thời gian và địa điểm thực hiện sẽ được doanh nghiệp sẽ được thông báo tại thư mời họp.

Nội dung họp dự kiến bao gồm việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm, Viconship ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực với tổng lãi trước thuế đạt gần 312 tỷ đồng, tăng 53,7% so với 6 tháng đầu năm 2024. Như vậy, Viconship đã hoàn thành được 78% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Còn nếu kế hoạch mới được thông qua, Viconship đạt 25% kế hoạch lợi nhuận.



VietinBank Capital không còn là cổ đông lớn của Viconship

Ngày 16/8, Công ty TNHH MTV QLQ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã thông báo về việc không còn là cổ đông lớn tại Viconship khi bán ra hơn 15 triệu cp VSC trong ngày 14/08.

Sau giao dịch, VietinBank Capital giảm sở hữu tại Viconship từ hơn 25,5 triệu cp (tỷ lệ 6,82% vốn) xuống còn 10,5 triệu cp (tỷ lệ 2,8%).

Đáng chú ý, VietinBank Capital giảm sở hữu tại Viconship trong phiên giao dịch tím trần thứ 3 liên tiếp của mã VSC.

Sau 5 phiên tăng trần, ngày 19/8 vừa qua, Viconship đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, Viconship đã nhận được công văn số 1235/SGDHCM-GS của HoSE về việc yêu cầu báo cáo, công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu VSC tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 12/8/2025 đến ngày 18/8/2025.

Theo nhận định và đánh giá của doanh nghiệp, việc biến động của giá cổ phiếu VSC trong thời gian qua có thể do diễn biến cung - cầu khách quan của thị trường chứng khoán Việt Nam và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Đồng thời, một phần nguyên nhân có thể xuất phát từ kết quả tích cực của hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Viconship trong thời gian qua.

Hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Viconship vẫn diễn ra bình thường, theo kế hoạch đã đề ra và không có bất kỳ vấn đề bất thường nào trong hoạt động của công ty.

Cuối cùng, Viconship cam kết đã thực hiện công bố đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật và không có bất kỳ tác động chủ quan nào nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu VSC trên thị trường chứng khoán.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/8, mã VSC giảm 2,85% xuống 34.100 đồng/cp với gần 10 triệu đơn vị khớp lệnh.