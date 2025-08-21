Bảo hiểm Agribank 'bắt tay' Mobifone Plus: Bước tiến chiến lược mở rộng thị trường bảo hiểm số tại Việt Nam

Ngày 20/08, Bảo hiểm Agribank và MobiFone Plus – công ty con của Tổng công ty Viễn thông MobiFone – đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước ngoặt trong việc mở rộng thị trường bảo hiểm số, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Theo đó, sự hợp tác không chỉ giúp mở rộng kênh phân phối, đưa bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng, mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng nhờ các giải pháp công nghệ số – nhanh chóng, thuận tiện, an toàn. Đây là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn tiên phong và sự quyết tâm của cả hai bên trong việc đổi mới và phát triển bền vững.



Chủ tịch HĐQT MobiFone Plus Hoàng Sinh Trường phát biểu.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT Mobifone Plus Hoàng Sinh Trường cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và là động lực then chốt cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế, việc hợp tác giữa các doanh nghiệp tài chính và viễn thông mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

MobiFone Plus, công ty con của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, với hàng triệu khách hàng cùng nền tảng công nghệ số hiện đại, chính là một kênh phân phối và marketing tiềm năng bậc nhất hiện nay.

Toàn cảnh Lễ ký kết.

Việc hai bên ký hợp tác toàn diện sẽ giúp Bảo hiểm Agribank tận dụng tệp khách hàng sẵn có, tiết kiệm chi phí khai thác, gia tăng hiệu quả kinh doanh và tạo nguồn thu bền vững. Đồng thời, đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa kênh phân phối, hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số, đặc biệt là mở rộng nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đang sản xuất – kinh doanh tại khu vực Tam nông.

Ở chiều ngược lại, sự tham gia của các sản phẩm bảo hiểm vào hệ sinh thái khách hàng thân thiết của MobiFone Plus không chỉ gia tăng giá trị cho khách hàng MobiFone, mà còn khẳng định tầm nhìn tiên phong của MobiFone trong việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội số.

Với uy tín thương hiệu MobiFone, năng lực công nghệ tiên tiến cùng mạng lưới phân phối mạnh mẽ, MobiFone Plus sẽ đồng hành cùng Bảo hiểm Agribank để mở rộng thị trường bảo hiểm, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy doanh thu. Đây không chỉ là sự kết nối nguồn lực, mà còn là một bước tiến chiến lược, tạo sức bật lớn cho thị trường bảo hiểm số tại Việt Nam.

Tổng giám đốc Bảo hiểm Agribank Nguyễn Hồng Thái phát biểu.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng giám đốc Bảo hiểm Agribank Nguyễn Hồng Thái chia sẻ, Lễ ký kết hôm nay là một bước cụ thể hóa các cam kết chiến lược giữa hai công ty mẹ là Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Agribank đã ký kết trước đó. Đồng thời khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện đang diễn ra mạnh mẽ, sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở mục tiêu kinh doanh, mà còn mang sứ mệnh kiến tạo giá trị mới cho xã hội.

“Với hệ sinh thái rộng lớn, nguồn lực mạnh mẽ cũng như sự quyết tâm của cả hai bên sẽ sớm tạo ra những kết quả tốt đẹp!”, ông Nguyễn Hồng Thái tin tưởng.

MobiFone Plus – công ty con của Tổng công ty Viễn thông MobiFone thành lập năm 2012, sở hữu hệ sinh thái số rộng khắp với hơn 4.000 nhân sự bán hàng trực tiếp, 7.000 cộng tác viên bán hàng cùng mạng lưới kênh phân phối đa dạng: ứng dụng, website, ví điện tử và hệ thống đối tác liên kết. Với việc quản trị kho dữ liệu khách hàng lớn, sở hữu năng lực công nghệ hiện đại và khả năng tích hợp API tốc độ cao, cho phép triển khai nhanh chóng các sản phẩm, dịch vụ đến hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.



Bảo hiểm Agribank - thành viên của Agribank là doanh nghiệp tiên phong cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, tạo ra lá chắn tài chính vững chắc, đồng hành cùng Agribank phục vụ khu vực tam nông: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn. Hơn 18 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Agribank đã khẳng định vị thế trên bản đồ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với hơn 3 triệu khách hàng cá nhân, trong đó phần lớn là nông dân, ngư dân, diêm dân…. và hàng chục nghìn doanh nghiệp đang được bảo vệ bởi các sản phẩm của Bảo hiểm Agribank.

