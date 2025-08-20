DSEZA Đà Nẵng mở kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh tiêu cực nhũng nhiễu khi thi hành công vụ

Ngày 20/8, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) cho biết, đơn vị này đã chính thức mở kênh tiếp nhận phản ánh từ tổ chức, doanh nghiệp,

Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, ông Vũ Quang Hùng cho biết, việc thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh này với mục tiêu là kịp thời xử lý các vướng mắc, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và hiệu quả.

Đặc biệt, DSEZA triển khai cả hình thức tiếp nhận phản ánh ẩn danh để bảo vệ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể phản ánh các hành vi tiêu cực như bị gây phiền hà khi xử lý hồ sơ, bị gợi ý hoặc ép buộc dùng dịch vụ trung gian ngoài quy trình, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ không lý do, hoặc các dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu khác trong công vụ.

Trưởng Ban DSEZA Đà Nẵng Vũ Quang Hùng mở kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh tiêu cực nhũng nhiễu trong thi hành công vụ.

DSEZA khẳng định mỗi phản ánh là hành động thiết thực, góp phần xây dựng chính quyền đồng hành, liêm chính, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

Trước đó vào ngày 18/8, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND chuyển giao chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) từ Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Theo quyết định, từ ngày 18/8, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Khu công nghiệp Thuận Yên và các khu công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây nhưng không nằm trong phạm vi quản lý của Khu kinh tế mở Chu Lai được chuyển giao về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng trực tiếp quản lý.

Các kênh tiếp nhận các thông tin phản ánh của DSEZA bao gồm:



Điện thoại: 02363.666117 (Văn phòng Điều hành).



Email: phananh@dseza.gov.vn.



Hộp thư phản ánh: Đặt tại trụ sở DSEZA.





Website: Truy cập https://dseza.danang.gov.vn, chọn chức năng “Kênh TT tiếp nhận phản ánh, kiến nghị”.



Mã QR: Quét mã QR dán tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của DSEZA.



