An Phát Holdings (APH): 9 tháng mới hoàn thành hơn 37% kế hoạch lợi nhuận năm

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu Tập đoàn An Phát Holdings đạt 13.326 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kì năm ngoái, chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022 dẫn đến doanh thu các mảng sản xuất sản phẩm nhựa và thương mại hạt nhựa tăng mạnh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 3.807 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 3.395 tỷ, từ 3.398 tỷ xuống còn 3.385 tỷ đồng. Cùng với đó là Chi phí bán hàng giảm còn hơn 180 tỷ đồng, giảm gần 33%; Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt hơn 88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 51 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,2% và 39,6% so với quý III/2021.

An Phát Holdings giải trình cho sự chênh lệch này là do: Chi phí cước tàu giảm nên chi phí bán hàng giảm dẫn đến lợi nhuận tăng.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2022 của An Phát Holdings

An Phát Holdings mới hoàn thành hơn 37% kế hoạch lợi nhuận năm

Các khoản mục trong Doanh thu bán hàng của An Phát Holdings

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của An Phát Holdings đạt 13.326 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kì năm 2021. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 22% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 1.367 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với 9 thán năm 2021. Lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 1.367 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với 9 tháng năm 2021, đóng góp chủ yếu bởi mảng sản xuất bao bì và công nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp cho biết, giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022 so với cùng kì 2021 dẫn đến doanh thu các mảng sản xuất sản phẩm nhựa và thương mại hạt nhựa tăng mạnh.

Trong ĐHĐCĐ thường niên, An Phát Holdings đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với các chỉ tiêu: Doanh thu dự kiến đạt 16.500 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 585 tỷ đồng. Như vậy, so với với các chỉ tiêu trên thì An Phát Holdings đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và mới hoàn thành hơn 37% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/09/2022, tổng tài sản của An Phát Holdings tăng nhẹ 6% so với hồi đầu năm, ghi nhận đạt gần 13.071 tỷ đồng. Chủ yếu là các khoản: Tiền và các khoản tương đương tiền (chiếm 11,5%); Các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm 19,5%); Hàng tồn kho (chiếm 19,5%); Tài sản cố định (chiếm 21,3%) và các khoản mục khác chiếm tỷ lệ còn lại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, giá cổ phiếu APH tăng 3,7% (tương ứng tăng 300 đồng) so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 8.410 đồng/ cổ phiếu.