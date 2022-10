An Phát Holdings (APH): Sắp chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông, thực hiện quyền chuyển đổi cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Cụ thể, An Phát Holdings thông báo rằng ngày 31/10/2022 sẽ là ngày Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để thực hiện quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi. Thời gian và địa điểm họp sẽ được Công ty thông báo sau tới cổ đông.

An Phát Holdings hiện có hơn 7,3 triệu cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành, được sở hữu bởi KB Securities Co., Ltd với tư cách là bên nhận ủy thác của Valuesystem Dae Gwang Global Mezzanine Investment – Private Investment Fund (Valuesystem).

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Năm 2018, APH đã phát hành 14.149.824 cổ phiếu ưu đãi với giá phát hành là 25.000 đồng/cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nêu trên. Theo đó, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi được hưởng cổ tức ưu đãi, có quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và có quyền được Công ty hoàn lại số vốn góp theo điều kiện, điều khoản đã thống nhất.

Tháng 12/2020, Valuesystem đã thực hiện quyền chuyển đổi 6.800.000 cổ phần ưu đãi sang cổ phần phổ thông với tỷ lệ chuyển đổi 1:1, tương đương giá chuyển đổi 25.000 đồng/cổ phần. ĐHĐCĐ của APH được triệu tập tới đây nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để Valuesystem thực hiện quyền chuyển đổi số cổ phần ưu đãi còn lại.

An Phát Holdings mới hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

Trong ĐHĐCĐ năm 2022, An Phát Holdings thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm với các chỉ tiêu bao gồm: Doanh thu dự kiến đạt 16.500 tỷ đồng (tăng 11,4%), lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng tăng 71 % so với thực hiện 2021. Trong đó, kết quả tăng trưởng dự báo đến từ mảng kinh doanh khu công nghiệp, ước tính đóng góp 850 tỷ doanh thu và 310 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nhờ dự án Khu công nghiệp An Phát 1 đi vào hoạt động.

Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.562 tỷ, tăng 49% so với hồi 6 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 80,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 167,2 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành gần 58% kế hoạch doanh thu và 28,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, giá cổ phiếu APH tăng 240 đồng (tương ứng tăng 2,65% so với phiên giao dịch liền kề). Hiện đang ở mức 9.280 đồng/ cổ phiếu