Thủ tướng Anh Boris Johnson và các cố vấn an ninh cấp cao nước này sẽ họp phiên quyết định vào Thứ Ba 14/7 tới đây để “định đoạt” tương lai của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tại thị trường Anh Quốc.

Anh sẽ định đoạt "số phận" Huawei vào tuần sau

Theo nguồn tin của tờ Bloomberg, Hội đồng Bảo an Quốc gia Anh sẽ đóng vai trò quyết định trong việc đánh giá, tổng hợp các kết luận về việc liệu lệnh trừng phạt mới đây từ Mỹ có khiến Huawei phải sử dụng các công nghệ chứa rủi ro bảo mật 5G hay không.

Động thái được thực hiện trong bối cảnh Trung tâm an ninh mạng quốc gia Vương quốc Anh GCHQ mới đây đưa ra hàng loạt cảnh báo an ninh với các công ty công nghệ Trung Quốc. Trong đó, một báo cáo của cơ quan điều tra gián điệp này đã chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Huawei có thể sẽ buộc Huawei sử dụng các công nghệ không đáng tin cậy, gây ra những rủi ro đáng quan ngại về an ninh mạng.

Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden cho biết quyết định cuối cùng sẽ được công bố trước Hạ viện Anh hay sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Quốc gia hôm 14/7. Phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng hiện từ chối bình luận về vấn đề.

Một quyết định cấm cửa Huawei nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa London và Bắc Kinh, vốn đã leo thang sau dự luật an ninh mới của Trung Quốc đối với Hồng Kông và vụ bùng phát dịch Covid-19.

Mặc dù Trung Quốc đã cảnh báo chính quyền Thủ tướng Johnson rằng Anh sẽ phải gánh chịu những hậu quả một khi “đàn áp” Huawei, chính phủ Anh vẫn đang lên kế hoạch đẩy nhanh việc loại bỏ thiết bị viễn thông Huawei trong cơ sở hạ tầng mạng ngay năm nay.

Theo một lộ trình được tiết lộ trên tờ Daily Telegraph, Thủ tướng Boris Johnson được cho là đã yêu cầu các quan chức xem xét kế hoạch cắt giảm sự tham gia của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng mạng di động 5G của Anh xuống 0% vào năm 2023. Điều này đi ngược lại quyết định hồi tháng 1 của Anh về việc cho Huawei tham gia cung cấp 35% thiết bị cơ sở hạ tầng mạng không cốt lõi của mạng lưới 5G như ăng-ten, trạm thu phát sóng….

Từ lâu, Washington đã gây áp lực cho các đồng minh bao gồm Anh về việc cấm cửa Huawei khỏi dự án mạng viễn thông 5G thế hệ mới, viện dẫn hàng loạt rủi ro an ninh quốc gia. Chính quyền Trump thậm chí đe dọa sẽ cắt Anh khỏi mạng chia sẻ tin tức tình báo nếu cứ khăng khăng cho phép Huawei chen chân vào thị trường viễn thông như vậy. Nhưng chỉ đến gần đây, sau khi dịch Covid-19 bùng phát cùng nhiều sự kiện khác như dự luật an ninh mới với Hong Kong thổi bùng các mâu thuẫn, phía Anh mới xem xét động thái mạnh tay với Huawei.

Chính Thủ tướng Johnson cũng vấp phải luồng ý kiến phản đối ngày càng tăng từ các chính trị gia trong Đảng Bảo thủ của ông về việc cho phép Huawei tham gia cung cấp cơ sở hạ tầng mạng 5G nước này do nhiều quan ngại an ninh. Nhưng các nhà khai thác mạng của Anh đã cảnh báo lệnh cấm như vậy có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong dịch vụ viễn thông cũng như tiêu tốn hàng tỷ Bảng Anh chi phí thay thế linh kiện, thiết bị.

Về phía Huawei, trong một thông cáo mới đây, Phó Chủ tịch Huawei Victor Zhang đã kêu gọi Anh không nên vội vàng đưa ra các quyết định. Ông này đồng thời nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt mà Mỹ nhắm vào Huawei là hoàn toàn vô lý. Huawei đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc gián điệp cho Bắc Kinh, ăn cắp bí mật thương mại, gây rủi ro an ninh quốc gia…