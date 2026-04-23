Áp lực rác thải gia tăng, lãnh đạo Đà Nẵng kêu gọi người dân đồng hành

Trước nguy cơ quá tải bãi rác, lãnh đạo Đà Nẵng kêu gọi người dân chia sẻ

Ngày 23/4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đi kiểm tra các khu xử lý rác thải khu vực phía Nam của TP, gồm Khu xử lý rác thải Tam Xuân (xã Tam Xuân), bãi rác Tam Nghĩa (xã Núi Thành) và công trình khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Nam Hưng cho biết hiện nay rác thải trên địa bàn TP vẫn chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Do đó, các bãi rác như Khánh Sơn, Đại Hiệp, Tam Xuân và Tam Nghĩa cũ vẫn phải tiếp tục khai thác.

Theo lãnh đạo UBND TP, để duy trì hoạt động các bãi chôn lấp, cần sự đồng thuận, chia sẻ của người dân sống gần khu vực. Hoạt động chôn lấp khó tránh khỏi mùi hôi và nước rỉ rác, vì vậy sự ủng hộ của người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo môi trường chung.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đi kiểm tra các khu xử lý rác thải khu vực phía Nam của TP. Ảnh: D.B

“Người dân cần đồng hành, phản ánh kịp thời các sự cố phát sinh, đồng thời không có hành vi cản trở hoạt động tiếp nhận và xử lý rác, bởi đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh môi trường của TP”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Về định hướng lâu dài, TP Đà Nẵng sẽ từng bước chuyển sang áp dụng công nghệ xử lý rác hiện đại. Dự án xử lý rác tại Đại Hiệp dự kiến vận hành trong tháng 5/2026 để xử lý lượng rác tồn đọng, sau khoảng 12 tháng có thể tiếp nhận rác mới.

Cùng với đó, dự án của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 tại khu vực Hội An cũng đang được tháo gỡ vướng mắc và phấn đấu đưa vào vận hành. Các dự án này hướng đến công nghệ đốt rác phát điện, tạo năng lượng và sản phẩm tái chế, giảm dần phụ thuộc vào chôn lấp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, Khu xử lý rác thải Tam Xuân có diện tích khoảng 22,5ha, gồm 2 hộc chôn lấp với tổng dung tích khoảng 2,76 triệu m³, tương đương hơn 1,29 triệu tấn rác, công suất xử lý khoảng 500 tấn/ngày.

Hiện khối lượng chất thải tiếp nhận trung bình khoảng 500 tấn/ngày, thời điểm cao điểm lên đến 540 tấn/ngày. Với lượng còn lại khoảng 337.000 tấn, dự kiến khu xử lý sẽ đầy vào quý IV/2027.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, TP đã hoàn thành lắp đặt trạm cân và giao Trung tâm quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường vận hành, giám sát hoạt động xử lý rác theo quy định.