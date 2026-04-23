Cưỡng chế khách sạn trên “đất vàng” ở Huế: Du khách cần làm gì để lấy lại tiền đặt cọc?

Ngày 23/4, Sở Du lịch TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch, Hội Khách sạn, Hội Lữ hành, Hội Hướng dẫn viên các tỉnh/thành phố, các doanh nghiệp lữ hành, du lịch trên toàn quốc và các du khách để thông báo phương án xử lý khiếu nại và đảm bảo quyền lợi du khách tại khách sạn Romance liên quan đến hoạt động cưỡng chế thi hành án.

Theo Sở Du lịch TP.Huế, vừa qua, Cục Thi hành án dân sự TP.Huế đã tiến hành cưỡng chế bàn giao tài sản khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Trước thời điểm cưỡng chế, nhiều doanh nghiệp lữ hành và du khách đã thanh toán tiền đặt phòng tại khách sạn này.

Về mặt pháp lý, Sở Du lịch TP.Huế nhận định mọi giao dịch dân sự phát sinh giữa khách hàng và phía khách sạn không thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở. Tuy nhiên, với vai trò quản lý nhà nước và nhằm bảo vệ quyền lợi của du khách, Sở đã triển khai nhiều biện pháp can thiệp.

Nhằm đảm bảo kỳ nghỉ của du khách không bị gián đoạn, Sở Du lịch TP.Huế đã gửi công văn yêu cầu Ban Giám đốc khách sạn Romance khẩn trương báo cáo phương án hoàn trả tiền hoặc bố trí cơ sở lưu trú thay thế cho những khách hàng đã đặt phòng.

Đồng thời, Sở đề nghị Hiệp hội Du lịch thành phố, Hội Khách sạn và các cơ sở lưu trú trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ, bố trí quỹ phòng giảm 50% giá phòng cho các du khách bị ảnh hưởng từ sự cố của khách sạn Romance.

Sở cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ưu tiên thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền lợi của du khách trong quá trình xử lý tài sản của doanh nghiệp.

Để thu hồi tiền đặt cọc trong tình huống khách sạn bị cưỡng chế tài sản, Sở Du lịch TP.Huế đề nghị doanh nghiệp lữ hành và du khách tham khảo thực hiện theo bốn bước.

Các bước cụ thể này gồm: Rà soát hợp đồng và chứng từ; gửi thông báo yêu cầu hoàn trả; liên hệ trực tiếp với Cục Thi hành án dân sự TP.Huế để được hướng dẫn về tư cách "người có quyền lợi liên quan" trong vụ việc thi hành án.

Doanh nghiệp và du khách có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu hoàn trả tiền cọc và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp việc hoàn trả tiền đặt cọc không được thực hiện.

Như tin đã đưa, vào ngày 21/4, Cục Thi hành án dân sự TP. Huế đã tiến hành cưỡng chế bàn giao tài sản khách sạn Romance (số 16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa) cho đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển An Tín Phát.

Việc cưỡng chế bàn giao khách sạn Romance nhằm thi hành bản án số 02/2022/KDTM-ST ngày 25/5/2022 của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND TP. Huế) và bản án số 25/2022/KDTM-PT ngày 29/8/2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân.

Căn cứ các bản án nêu trên, Cục Thi hành án dân sự TP. Huế đã ban hành quyết định thi hành án buộc Công ty TNHH Doanh Ngân thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) số tiền hơn 178 tỷ đồng và lãi phát sinh theo quy định.

Do người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, cơ quan thi hành án đã tiến hành xác minh, xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 16 Nguyễn Thái Học, là khách sạn Romance.

Tài sản này đã được tổ chức bán đấu giá công khai vào ngày 7/11/2024 với giá hơn 103,61 tỷ đồng. Người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định giao tài sản theo quy định. Tuy nhiên, do phía phải thi hành án chưa tự nguyện bàn giao nên lực lượng chức năng phải tổ chức cưỡng chế để đảm bảo thi hành án...

