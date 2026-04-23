Khởi động dự án phụ nữ dẫn dắt sinh kế xanh từ hoa súng tại vùng đệm Cù Lao Chàm – Hội An

Dự án do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng chủ trì, với sự tài trợ của tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan). Các đơn vị phối hợp triển khai gồm Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An và Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái và Du lịch Cộng đồng Kim Bồng.

Theo kế hoạch, trong thời gian 18 tháng, dự án sẽ xây dựng mô hình sinh kế xanh từ cây hoa súng do phụ nữ làm chủ, gắn với bảo tồn sinh thái, giáo dục môi trường và phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Phước Trung. Trọng tâm là hình thành chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn từ hoa súng, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và tri thức bản địa.

TS. Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng phát biểu tại Lễ khởi động dự án. Ảnh: K.C.

Thông qua đó, dự án kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi sinh kế theo hướng xanh, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ hệ sinh thái vùng đệm Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Phát biểu tại lễ khởi động, TS. Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm trong toàn bộ quá trình triển khai. Theo đó, các hoạt động của dự án cần bảo đảm tính khoa học, khả thi và gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân.

Đặc biệt, yếu tố bền vững sau khi dự án kết thúc cần được tính toán ngay từ đầu. “Cộng đồng phải là đối tượng thụ hưởng lâu dài, không chỉ trong thời gian hỗ trợ. Do đó, cần xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả rõ ràng, đồng thời đề xuất chính sách phù hợp để có thể nhân rộng mô hình khi đạt kết quả tích cực”, TS. Vũ Thị Bích Hậu lưu ý.

Dự án hướng đến mục tiêu chuyển đổi sinh kế thông qua chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn từ cây hoa súng gắn với bảo tồn sinh thái. Ảnh: K.C.

Bên cạnh đó, việc tăng cường liên kết giữa các ngành, các đơn vị và doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển sinh kế hiệu quả, từng bước hình thành mô hình điểm có khả năng lan tỏa.

Trong khuôn khổ dự án, nhiều hoạt động cụ thể sẽ được triển khai như xây dựng tour du lịch học tập cộng đồng gắn với cảnh quan hoa súng; tổ chức các cuộc thi bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội dành cho phụ nữ; đồng thời xúc tiến quảng bá sản phẩm, kết nối với các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với cách tiếp cận tích hợp giữa sinh kế, bảo tồn và du lịch, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế xanh tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và gìn giữ giá trị sinh thái bền vững của vùng Cù Lao Chàm – Hội An.