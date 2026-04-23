Nhịp sống miền Trung

Khởi động dự án phụ nữ dẫn dắt sinh kế xanh từ hoa súng tại vùng đệm Cù Lao Chàm – Hội An

+ aA -
Sông Hàn
23/04/2026 08:55 GMT +7
Ngày 22/4, tại thôn Phước Trung (phường Hội An, TP Đà Nẵng), dự án “Phụ nữ dẫn dắt sinh kế xanh từ hoa súng gắn với bảo tồn sinh thái vùng đệm Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An” chính thức ra mắt, hướng tới mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ địa phương, đồng thời góp phần bảo tồn hệ sinh thái đặc thù của khu vực.

Dự án do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng chủ trì, với sự tài trợ của tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan). Các đơn vị phối hợp triển khai gồm Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An và Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái và Du lịch Cộng đồng Kim Bồng.

Theo kế hoạch, trong thời gian 18 tháng, dự án sẽ xây dựng mô hình sinh kế xanh từ cây hoa súng do phụ nữ làm chủ, gắn với bảo tồn sinh thái, giáo dục môi trường và phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Phước Trung. Trọng tâm là hình thành chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn từ hoa súng, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và tri thức bản địa.

TS. Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng phát biểu tại Lễ khởi động dự án. Ảnh: K.C.

Thông qua đó, dự án kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi sinh kế theo hướng xanh, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ hệ sinh thái vùng đệm Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Phát biểu tại lễ khởi động, TS. Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm trong toàn bộ quá trình triển khai. Theo đó, các hoạt động của dự án cần bảo đảm tính khoa học, khả thi và gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân.

Đặc biệt, yếu tố bền vững sau khi dự án kết thúc cần được tính toán ngay từ đầu. “Cộng đồng phải là đối tượng thụ hưởng lâu dài, không chỉ trong thời gian hỗ trợ. Do đó, cần xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả rõ ràng, đồng thời đề xuất chính sách phù hợp để có thể nhân rộng mô hình khi đạt kết quả tích cực”, TS. Vũ Thị Bích Hậu lưu ý.

Dự án hướng đến mục tiêu chuyển đổi sinh kế thông qua chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn từ cây hoa súng gắn với bảo tồn sinh thái. Ảnh: K.C.

Bên cạnh đó, việc tăng cường liên kết giữa các ngành, các đơn vị và doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển sinh kế hiệu quả, từng bước hình thành mô hình điểm có khả năng lan tỏa.

Trong khuôn khổ dự án, nhiều hoạt động cụ thể sẽ được triển khai như xây dựng tour du lịch học tập cộng đồng gắn với cảnh quan hoa súng; tổ chức các cuộc thi bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội dành cho phụ nữ; đồng thời xúc tiến quảng bá sản phẩm, kết nối với các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với cách tiếp cận tích hợp giữa sinh kế, bảo tồn và du lịch, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế xanh tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và gìn giữ giá trị sinh thái bền vững của vùng Cù Lao Chàm – Hội An.

Tham khảo thêm
Nuôi thứ ốc đặc sản, bơi lừ đừ dưới ao hoa súng, hễ nói bán là hết sạch, anh nông dân Hải Phòng bỏ túi tiền tỷ/năm

Nuôi thứ ốc đặc sản, bơi lừ đừ dưới ao hoa súng, hễ nói bán là hết sạch, anh nông dân Hải Phòng bỏ túi tiền tỷ/năm

Chị đẹp Hậu Giang trồng hoa súng kiểng ở vườn sầu riêng, ai ngờ 'hưởng lương' cao, 50-60 triệu/tháng

Chị đẹp Hậu Giang trồng hoa súng kiểng ở vườn sầu riêng, ai ngờ "hưởng lương" cao, 50-60 triệu/tháng

Một chàng rể Đà Nẵng có sở thích giống bố vợ, lai tạo ra loại hoa gì mà giá bán ngàn USD?

Một chàng rể Đà Nẵng có sở thích giống bố vợ, lai tạo ra loại hoa gì mà giá bán ngàn USD?

Một dòng sông ở Ninh Bình đang trúng mùa hoa súng, bông vươn lên mặt nước dày đặc

Một dòng sông ở Ninh Bình đang trúng mùa hoa súng, bông vươn lên mặt nước dày đặc

Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Lãnh đạo TP.Huế phê bình một Ban QLDA, yêu cầu kiểm điểm vì dự án chậm tiến độ

Lãnh đạo TP.Huế phê bình một Ban QLDA, yêu cầu kiểm điểm vì dự án chậm tiến độ

Lấy ý kiến quy hoạch dự án sân golf 18 hố tại Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Lấy ý kiến quy hoạch dự án sân golf 18 hố tại Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên