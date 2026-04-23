Bám sát phương châm “gần dân, sát dân” - cách Đà Nẵng triển khai tín dụng chính sách hiệu quả

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP; đại diện lãnh đạo các ban của HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Công an TP, Liên đoàn Lao động TP; cùng đại diện các cơ quan chuyên môn, Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng và các phòng giao dịch trực thuộc. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến 93 điểm cầu xã, phường trên địa bàn.

“Gần dân, sát dân” – yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức tín dụng chính sách

Báo cáo tại hội nghị cho thấy hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, trở thành điểm tựa tài chính quan trọng cho người dân.

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.H.

Đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ đạt 14.898 tỷ đồng, tăng 1.600 tỷ đồng, tương đương 10,8% so với năm trước, với 224.665 khách hàng còn dư nợ. Sang quý I/2026, dư nợ tiếp tục tăng lên 15.643 tỷ đồng, tăng 5,01%, phục vụ 225.834 khách hàng.

Doanh số cho vay năm 2025 đạt 5.242 tỷ đồng với gần 72.000 lượt khách hàng vay vốn; riêng 3 tháng đầu năm 2026 đạt 1.585 tỷ đồng với hơn 19.000 lượt khách hàng.

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách TP Đà Nẵng đạt 4.366 tỷ đồng, chiếm 27,51% tổng nguồn vốn, tăng 578 tỷ đồng so với trước đó.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,04% trên tổng dư nợ. Toàn TP Đà Nẵng hiện có 93/93 phường, xã đạt chất lượng hoạt động loại tốt; trên 99% tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt, khá.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 và quán triệt một số nội dung trọng tâm đối với Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Đà Nẵng biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã trong giai đoạn mới.

Ông Minh khẳng định: Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã là cơ quan đại diện cho HĐQT tại địa phương, trực tiếp tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định về tín dụng chính sách. Với mô hình mới, Ban đại diện cấp xã giữ vai trò then chốt trong việc đưa chính sách tín dụng đến đúng đối tượng, bảo đảm tính “gần dân, sát dân nhất”.

“Đây là lực lượng trực tiếp giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và chỉ đạo phối hợp các lực lượng tại cơ sở trong triển khai tín dụng chính sách,” ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn đã thành lập Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả triển khai chính sách tín dụng.



Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, ông Minh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã – với vai trò Trưởng Ban đại diện – chịu trách nhiệm toàn diện đối với tín dụng chính sách tại địa phương; trực tiếp chỉ đạo rà soát, phê duyệt đối tượng vay vốn; quản lý chặt chẽ tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các địa bàn có chất lượng tín dụng chưa cao.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, giám sát, bình xét đối tượng vay vốn công khai, minh bạch, gắn với các chương trình giảm nghèo bền vững.

Tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Các thành viên Ban đại diện là trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp xã được yêu cầu chủ động lồng ghép tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế, khuyến nông, đào tạo nghề nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng và các phòng giao dịch tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức tốt các phiên giao dịch tại xã, bảo đảm phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân.

Tăng cường phối hợp liên ngành

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công an TP bảo đảm an ninh tại các điểm giao dịch, phối hợp xác minh thông tin người vay và hỗ trợ các chương trình tín dụng đối với người sau cai nghiện.

Sở Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế phụ cấp cho Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm lĩnh vực tín dụng chính sách và kinh phí hoạt động cho Ban đại diện cấp xã.

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Các cá nhân nhận giấy khen của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Liên đoàn Lao động và Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng các chương trình tín dụng phù hợp cho người lao động, đặc biệt là lao động đi làm việc thời vụ tại nước ngoài.

Ông Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương và NHCSXH tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 40-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 71/KH-BĐD về chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố và trao thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đồng thời trao giấy khen của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Đà Nẵng cho 9 tập thể và nhiều cá nhân tiêu biểu.

Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tín dụng chính sách, tiếp tục khẳng định vai trò của nguồn vốn ưu đãi trong bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại Đà Nẵng.