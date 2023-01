Bắc Ninh sẽ có sân bay trực thăng quy mô 125ha

Bộ Quốc phòng vừa có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch vị trí sân bay trực thăng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Theo đó, sân bay của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân có tên là Gia Bình được quy hoạch tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trên diện tích 125 ha.

Sân bay Gia Bình có vai trò, chức năng trong hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc là sân bay chuyên dùng trên mặt đất.

Sân bay Nội Bài, TP.Hà Nội. Ảnh: CTV

Về quy hoạch, sân bay Gia Bình là có là sân bay trực thăng cấp 3, sân bay quân sự cấp 3, sân bay dân dụng tương đương cấp 3C theo tiêu chuẩn của ICAO.

Sân bay Gia Bình có nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ lực lượng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên các loại trực thăng được trang bị; dự bị cho hoạt động bay quân sự và một số hoạt động hàng không dân dụng khác.

Sân bay Gia Bình được quy hoạch 1 đường cất hạ cánh kích thước 1.500mx36m, 1 đường lăn song song, hệ thống sân đỗ đảm bảo cho 2 phi đội trực thăng biên chế cho Trung đoàn Không quân Công an nhân dân; hệ thống công trình quản lý, điều hành bay đồng bộ…

Theo quyết định của Bộ Công an, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai và thực hiện các hoạt động bay khác của Trung đoàn theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.