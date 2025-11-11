Quảng Ngãi: Xe ô tô “chen chân” học sinh từ sân trường ra cổng giờ tan học, Chủ tịch phường chỉ đạo “nóng”

Chiều 11/11, thông tin đến PV Etime/Dân Việt, ông V.H.M (đề nghị giấu tên) bức xúc phản ánh, vào cuối buổi sáng cùng ngày, khi đến cổng trường đón con về nhà, nhiều phụ huynh hết sức bất ngờ khi thấy 1 chiếc xe ô tô màu đen mang BKS 76…. (chưa rõ của phụ huynh hay giáo viên) chạy từ trong khuôn viên trường ra ngoài.

Hình ảnh xe ô tô chạy từ trong sân ra cổng ngay giờ tan học ở trường Tiểu học số 2 Trương Quang Tọng, gây bức xúc cho phụ huynh. Ảnh: Nguồn trang tin Quảng Ngãi có gì?.

Trong lúc tan trường, khi có rất đông học sinh ra về nhưng xe ô tô vẫn di chuyển chen chúc với các cháu như vậy, là hành vi vô cùng nguy hiểm và mất an toàn cho các em.

Lùi xe trong sân trường, phụ huynh gây tai nạn khiến học sinh lớp 2 tử vong

Đã có không ít trường hợp xe ô tô chạy trong sân trường trong giờ ra chơi, tan học gây tai nạn thương tâm cho học sinh. Thế nhưng không hiểu tại sao BGH của trường không rút kinh nghiệm và vẫn để tái diễn, một phụ huynh bức xúc.

Vào chiều cùng ngày, sau khi tiếp nhận hình ảnh, thông tin phản ánh của PV, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng Nguyễn Thị Ngọc Dung, ngay lập tức chỉ đạo xác minh.

Theo đó, người đứng đầu chính quyền phường Trương Quang Trọng cho biết, hình ảnh xe ô tô chạy từ sân trường ra cổng ngay trong giờ tan lớp là ở Trường Tiểu học số 2 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng Nguyễn Thị Ngọc Dung nêu rõ quan điểm không đồng tình, không chấp nhận cho phép xe ô tô chạy vào khuôn viên trường trong giờ học, đặc biệt là vào thời điểm học sinh đang vui chơi, sinh hoạt, tan lớp ra về nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em.

Vì vậy ngay ngày mai, chính quyền địa phương sẽ có văn bản chỉ đạo, yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn cấm và tuyệt đối không cho bất kì xe ô tô nào chạy, ra vào sân trường khi có học sinh.

Đối với vụ việc tại Trường Tiểu học số 2, giao cho Phó Chủ tịch UBND phụ trách trực tiếp làm việc với BGH nhà trường, để chỉ đạo chấn chỉnh ngay tình trạng trên, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết.