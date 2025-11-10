Agribank trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Chiều ngày 08/11/2025, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ chuyến công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, ông Vương Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc Agribank đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lụt. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ghi nhận và biểu dương tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là việc di dời hơn 5.000 hộ dân ven biển và vùng trũng tránh trú bão an toàn. Đồng thời, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, đơn vị, trong đó có Agribank, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Ông Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank trao hỗ trợ nhân dân ven biển tỉnh Gia Lai.

Sáng ngày 09/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, động viên các hộ dân bị sập nhà hoàn toàn tại Gia Lai. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của người dân, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ toàn diện các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai khẩn trương khôi phục điện, nước, giao thông, giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tại đây, Phó Tổng Giám đốc Vương Hồng Lĩnh đã trao tượng trưng 60 triệu đồng/hộ cho 7 hộ dân bị sập nhà theo đề nghị của tỉnh Gia Lai trong gói kinh phí 3 tỷ đồng, cùng nhiều phần quà thiết thực từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên Agribank.

Ông Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank (ngoài cùng bên phải) trao hỗ trợ xây dựng nhà khắc phục bão lụt

Đoàn công tác Agribank cũng đã đến thăm, động viên Công ty TNHH Ngọc Châu – khách hàng nuôi tôm tại xã Đề Gi (Gia Lai) bị thiệt hại nặng do bão. Phó Tổng Giám đốc Vương Hồng Lĩnh trao 20 triệu đồng hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo Chi nhánh Bình Định triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi giúp doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động.

Đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Gò Bồi – Tuy Phước – Bình Định, Phó Tổng Giám đốc Vương Hồng Lĩnh đã ân cần thăm hỏi, động viên tập thể đơn vị và gia đình sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống sau bão. Ông đồng thời đề nghị cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn đồng hành, sẻ chia cùng cộng đồng vượt qua khó khăn. Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ Phòng giao dịch Gò Bồi sửa chữa, khôi phục cơ sở vật chất bị hư hại do bão số 13. Phó Tổng Giám đốc Vương Hồng Lĩnh nhấn mạnh: toàn hệ thống đang rà soát các khách hàng và hộ sản xuất bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thực hiện cơ cấu lại nợ, cho vay mới, cho vay ưu đãi, với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Việc trao 3 tỷ đồng tại Gia Lai là một phần trong chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng mà Agribank đã triển khai trong thời gian qua tại khắp các địa phương trên cả nước nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

Trước đó, kịp thời đồng hành hỗ trợ các địa phương tại miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất, Agribank đã ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I; ủng hộ tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Thái Nguyên 5 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 1 tỷ. Agribank cũng trích 7 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm: Huế 2 tỷ đồng; Đà Nẵng 4 tỷ đồng; Quảng Ngãi 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Agribank đã ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2025…

Bên cạnh hỗ trợ tài chính trực tiếp, Ban lãnh đạo Agribank cũng đã chỉ đạo các chi nhánh rà soát khách hàng, hộ sản xuất bị ảnh hưởng để thực hiện các chính sách tín dụng phù hợp, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Agribank đã rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, xác định kịp thời các khách hàng bị ảnh hưởng, đặc biệt các khoản vay có tài sản bảo đảm là nhà ở, đất đai, cây trồng, vật nuôi. Trên cơ sở đó, ngân hàng triển khai ngay các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh, với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, đảm bảo nguồn vốn đến tay khách hàng kịp thời.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã dành khoảng 70 tỷ đồng hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trong tổng số gần 500 tỷ đồng ngân hàng đã chi cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng trên cả nước.