No Va Thảo Điền: Áp lực từ 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Nợ vay ngân hàng tăng 67%

Công ty TNHH No Va Thảo Điền (gọi tắt là No Va Thảo Điền) đã công bố thông tin về tình hình tài chính cho kỳ báo cáo năm 2024.

Theo đó, hết năm 2024, No Va Thảo Điền ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng khoảng 15 tỷ đồng lên 6.355 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 12.773 tỷ đồng, tương ứng tăng 5% so với kỳ trước. Báo cáo tài chính cho biết, nợ vay ngân hàng của No Va Thảo Điền tăng từ 924 tỷ đồng lên 1.545 tỷ đồng, tức tăng 67%. Nợ vay từ phát hành trái phiếu biến động nhẹ, giảm về 3.417 tỷ đồng và toàn bộ là dư nợ trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Ngoài ra, nợ phải trả khác (không bao gồm trái phiếu và vay ngân hàng ở mức 7.810,8 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với kỳ trước.

Trích BCTC hợp nhất 2024 sau kiểm toán của No Va Thảo Điền.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, No Va Thảo Điền lãi nhẹ gần 14,8 tỷ đồng trước thuế, trong khi năm 2023 lỗ hơn 455 tỷ đồng. Theo đó, lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2024 ở mức 933,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (gọi tắt là AISC) nhấn mạnh, mặc dù không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, đơn vị này lưu ý người đọc đến Thuyết minh IX.6 "Thông tin về hoạt động liên tục" và Thuyết minh VI.8 "Hàng tổn kho" của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

Cụ thể, đến ngày 31/12/2024, Công ty hiện đang có lỗ lũy kể và lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động kinh doanh năm 2024 âm. Đông thời, Công ty có các khoản nợ quá hạn chưa thanh toán.

Những sự kiện và điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc công ty đánh giá công ty vẫn hoạt động liên tục trong tương lai dựa theo kế hoạch đầu tư kinh doanh và dự kiến dòng tiền thụ được từ các khoản đầu tư, phải thu khác, quá trình làm việc với các chủ nợ để thực hiện tái cơ cấu lại các khoản nợ. Cùng với đó, các thành viên góp vốn cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Công ty đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý người đọc đến Thuyết minh VI.8 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó mô tả về hiện trạng của Dự án Khu phức hợp căn hộ Nhật Hoa ("Sunrise City View") đến ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Một vấn đề khác được kiểm toán đề cập là Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 chưa được kiểm toán.

Để ngỏ việc mua lại lô trái phiếu 2.300 tỷ đồng

No Va Thảo Điền đã công bố thông tin vi phạm của trái phiếu NTDCH2227001 được phát hành ngày 5/9/2022. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.300 tỷ đồng, kỳ thanh toán lai 6 tháng/1 lần và đáo hạn sau 5 năm.

Đáng chú ý, NTDC cho biết ngày 13/02/2023, Đại lý thanh toán là Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã gửi thông báo đến NTDC về việc thanh toán lãi trái phiếu NTDCH2227001 kỳ 1. Trong đó, thời hạn thanh toán lãi cho các trái chủ là ngày 06/03/2023.

Tuy nhiên, theo văn bản của TVSI vào ngày 13/03/2023, đại diện trái chủ thông báo NTDC đã không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến trái Phiếu NTDCH2227001, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản tiền gốc, lãi, lãi phạt, phí, tiền phạt vi phạm của bất kỳ Trái Phiếu NTDCH2227001 nào vào ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền đó.

Căn cứ biện pháp khắc phục sự kiện vi phạm theo hợp đồng với tổ chức phát hành, đại diện trái chủ yêu cầu NTDC phải mua lại toàn bộ trái phiếu NTDCH2227001 với tổng giá trị mệnh giá 2.300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày làm việc.

Sau yêu cầu mua lại trước hạn, NTDC đã tổ chức lấy ý kiến trái chủ từ ngày 22/03-10/05/2023 nhằm thông qua việc rút ngắn ngày đáo hạn trái phiếu NTDCH2227001 từ 05/09/2027 còn 15/03/2025, đồng thời không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu này và không áp dụng tiền lãi phạt chậm trả của phần tiền lãi chưa được thanh toán.

Tuy nhiên, với 49,61% tán thành, không đạt mức tối thiểu để thông qua là 65%, No Va Thảo Điền đã không thỏa thuận được với trái chủ lô trái phiếu NTDCH2227001.



Hồi đầu tháng 6, No Va Thảo Điền cũng chậm thanh toán hơn 2.172 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu này. Trong năm 2024, No Va Thảo Điền cũng từng khất nợ hơn 45 tỷ đồng và chưa thanh toán gần 2.183 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu nói trên.

Theo dữ liệu Cbonds.hnx, No Va Thảo Điền sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TPHCM (tổng diện tích là 93,240 m2) thuộc sở hữu của Novaland để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác liên quan đến khoản huy động tối đa 2.300 tỷ đồng từ trái phiếu này.



Công ty TNHH No Va Thảo Điền được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.