Ngoài tự doanh chứng khoán, đây là những 'ông lớn' thắng đậm nhờ đầu tư cổ phiếu

Đơn cử, "ông lớn" ngành ngân hàng Vietcombank dẫn đầu hệ thống với lãi ròng đạt 9.020 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động chứng khoán kinh doanh của ngân hàng này đạt 106,4 tỷ đồng, gấp 2,9 lần so với quý III/2024.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với lợi nhuận sau thuế 8.448 tỷ đồng, tăng gần 62%, đứng thứ hai toàn ngành.

Riêng mảng mua bán chứng khoán kinh doanh mang về 216 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với 16 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, ngân hàng còn lãi hơn 14 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi cùng kỳ vẫn báo lỗ.

Cùng thuộc nhóm ngân hàng, VPBank quý này ghi nhận lãi ròng tăng gần 81%, nhờ hoạt động chứng khoán kinh doanh mang về 1.287 tỷ đồng, tăng mạnh so với 117 tỷ đồng năm ngoái.

Danh mục đầu tư của Nhà Đà Nẵng.

Ngoài nhóm ngân hàng, CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 71 tỷ đồng, gấp 36 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tăng do thị trường chứng khoán có chuyển biến tích cực, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng.

Tại ngày 30/9, danh mục chứng khoán kinh doanh của Nhà Đà Nẵng có giá trị hợp lý hơn 651 tỷ đồng, cao hơn 32% so với giá gốc, tương ứng khoản lãi tạm tính 159 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong khoản đầu tư gốc 491,5 tỷ đồng, Nhà Đà Nẵng rót gần 95,4 tỷ đồng vào mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát; 92,7 tỷ đồng vào VHM của CTCP Vinhomes; 44,1 tỷ đồng vào VCG của Vinaconex,... Chỉ riêng 3 mã này đã chiếm 47,2% danh mục đầu tư của Nhà Đà Nẵng.

Thực tế, từ năm 2021, doanh nghiệp này đã không còn nguồn thu từ bất động sản. Giai đoạn này, thị trường nhà đất khó khăn, Nhà Đà Nẵng đã chuyển hướng đầu tư chứng khoán. Điều này đã mang về cho công ty khoản lãi đột biến.

Tự doanh công ty chứng khoán tăng mạnh sau 9 tháng

Thống kê 20 báo cáo tài chính quý III/2025 của 20 công ty chứng khoán cho thấy, tổng giá trị tài sản tự doanh tại ngày 30/9/2025 là 269.224,1 tỷ đồng, tăng 27,7% so với đầu năm.

Trong đó, chủ yếu là tài sản FVTPL chiếm 69,4%, HTM chiếm 21,8%, lần lượt tăng 19,9% và 50% so với đầu năm.

Một trong những công ty chứng khoán lãi đậm nhờ mảng tự doanh là Chứng khoán SHS. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 590 tỷ đồng, gấp 7,9 lần, tương ứng tăng 697% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao.

Công ty cho biết, sự tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay ký quỹ và mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu... Trong đó, hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng khoảng 393 tỷ đồng, tăng gấp 24 lần so với cùng kỳ nhờ diễn biến tích cực của thị trường.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Ngoài SHS, Chứng khoán VPBankS công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả tăng trưởng mạnh ở hầu hết các mảng hoạt động. Đặc biệt, tại thời điểm 30/9, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 3.681 tỷ đồng, tăng 46% so với quý trước, chủ yếu đến từ trái phiếu và công cụ thị trường tiền tệ. Ngược lại, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm một nửa còn 2.966 tỷ đồng.



Chứng khoán VIX cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng đột biến, doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỉ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế vọt lên 2.449 tỉ đồng, gấp hơn 9 lần. Theo doanh nghiệp, sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ lợi nhuận tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), tăng tới 586% (tương đương hơn 4.406 tỉ đồng) nhờ diễn biến tích cực của thị trường, cùng với doanh thu cho vay ký quỹ tăng hơn 200%.

Đáng chú ý, VIX rót hơn 5.900 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết và đang tạm lãi gần 45%. Có 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng hơn 1.000 tỷ đồng là EIB, GEE và GEX. Riêng cổ phiếu EIB có giá gốc giảm khoảng 300 tỷ đồng so với đầu năm, cho thấy công ty đã "chốt lời" cổ phiếu này.