Bamboo Capital (BCG) điều chỉnh loạt nhân sự cấp cao

Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh chức vụ nhân sự cấp cao.

Ngày 7/2, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố ông Phạm Minh Tuấn trở thành Phó Chủ tịch điều hành thứ 1, ông Nguyễn Thanh Hùng giữ vai trò Phó chủ tịch điều hành thứ 2.

Để tập trung công tác quản trị tại tập đoàn mẹ, đồng thời tạo hành lang thông thoáng cho thế hệ lãnh đạo trẻ tham gia điều hành, ông Tuấn và ông Hùng sẽ thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tại BCG.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Bamboo Capital.

Đồng thời, BCG thông qua việc thôi chức Vụ trưởng văn phòng đại diện Hà Nội đối với ông Nguyễn Tùng Lâm kể từ ngày 6/2/2024. Ông Lâm được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc điều hành.

Vị trí Trưởng văn phòng đại diện Hà Nội của BCG được chuyển giao cho ông Vũ Xuân Chiến.

Ông Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Thanh Hùng là hai trong số những lãnh đạo chủ chốt đã gắn bó nhiều năm với Bamboo Capital. Hiện nay, ngoài vai trò Phó Chủ tịch HĐQT tại BCG, ông Tuấn và ông Hùng còn trực tiếp điều hành những công ty thành viên quan trọng thuộc tập đoàn này.

Ông Phạm Minh Tuấn đang là Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc tại BCG Energy, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm AAA. Còn ông Nguyễn Thanh Hùng hiện đang là Chủ tịch HĐQT Tracodi, Tổng giám đốc BCG Land.

Ông Nguyễn Tùng Lâm sinh năm 1987, tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại thương Hà Nội, Thạc sỹ Tài chính tại Bently University (Hoa Kỳ) và có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng. Hiện ông Nguyễn Tùng Lâm đang là thành viên HĐQT Bamboo Capital và Phó Chủ tịch thường trực BCG Land.

BCG hoàn thành gần 29% kế hoạch

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 được Bamboo Capital công bố, doanh nghiệp ghi nhận 1.178 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế trong quý chỉ ghi nhận 3,4 tỷ đồng, tuy nhiên đây là mức cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2023 của Bamboo Capital đạt 4.011,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2023 đạt 188,2 tỷ đồng, hoàn thành 28,9% kế hoạch.

Trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn Bamboo Capital, các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đóng góp lớn nhất, bao gồm xây dựng - hạ tầng (1.349 tỷ, 33,6%), năng lượng tái tạo (1.121 tỷ, 27,9%), bất động sản (944 tỷ, 23,5%) và dịch vụ tài chính (358 tỷ, 8,9%).

Trong nhóm dịch vụ tài chính, Tổng công ty Bảo hiểm AAA đã có nhiều bước phát triển vượt bậc trong năm 2023 khi bắt đầu có lãi sau quá trình tái cơ cấu từ khi sáp nhập về tập đoàn, đồng thời mở rộng mạng lưới kinh doanh với hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc.

Doanh thu của Bảo hiểm AAA đạt 116% kế hoạch kinh doanh đặt ra, tăng trưởng 123%. Trong năm 2024, Tổng công ty Bảo hiểm AAA đã đặt mục tiêu doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ và nâng cao hiệu quả kinh doanh so với năm trước. Công ty cũng nỗ lực để vào "Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có doanh số tốt nhất thị trường" trong thời gian tới.

Dù thị trường bất động sản chưa phục hồi và còn nhiều khó khăn nhưng mảng bất động sản của BCG Land vẫn có lợi nhuận và đóng góp nguồn thu tích cực trong năm nhờ vào việc bàn giao sản phẩm tại dự án Malibu Hội An và Hoian d'Or.

Tổng tài sản tính đến quý IV/2023 đạt 41.979 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,2% so với thời điểm đầu năm 2023. Tổng nợ phải trả giảm hơn 5.498 tỷ đồng do tập đoàn đã chủ động tất toán các khoản nợ vay nhằm giảm bớt chi phí lãi vay để đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp.

Trước đó, BCG Energy (công ty thành viên mảng năng lượng tái tạo của Bamboo Capital) đã chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Tập đoàn Bamboo Capital cũng chủ động thu hồi các khoản đầu tư, hợp tác để thanh toán các khoản phải trả khác.

Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital đạt 17.456,2 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 26,5% so với thời điểm đầu năm 2023 do công ty con BCG Energy đã hoàn thành tăng vốn lên 7.300 tỷ đồng trong quý IV/2023. Điều này tiếp tục làm giảm tỷ lệ đòn bẩy của BCG về mức an toàn.