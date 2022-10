Bamboo Capital (BCG) muốn chào bán gần 267 triệu cổ phiếu tỷ lệ 2:1

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua Nghị quyết về việc chào bán hơn 266,73 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 1 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

Đồng thời, cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong trường hợp: Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BCG được nâng lên mức hơn 8.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành là quý IV/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bamboo Capital dự kiến dùng số tiền thu được để góp vốn vào CTCP Bảo hiểm AAA (1.315 tỷ đồng), thanh toán nợ cho CTCP BCG Financial (282,5 tỷ đồng), thanh toán các khoản nợ vay và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm nay Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tươi sáng với 2.134 tỷ đồng doanh thu và 877,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 47,4% và 81,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III và IV/2022 tiếp tục khởi sắc khi các dự án lớn như Malibu Hội An và Hoian d’Or sẽ ghi nhận doanh thu nửa cuối năm 2022.

Trên thị trường, chốt phiên 30/9, cổ phiếu BCG tăng 1,65% lên 12.300 đồng/cp, song đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh 26.180 đồng/cp.