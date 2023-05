Bánh phồng tôm Sa Giang (SGC) “về tay” bà Trương Thị Lệ Khanh lên mục tiêu lãi 80 tỷ, trong khi quý I giảm 75%

Năm 2023 Sa Giang (SGC) đặt mục tiêu doanh thu 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, lần lượt tăng 153% và 134,7% so với thực hiện năm 2022.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 11/05 vừa qua.

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản kinh doanh năm 2023 với doanh thu 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, lần lượt tăng 153% và 134,7% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023, Công ty sẽ cải tạo, nâng công suất nhà xưởng với tổng giá trị 41 tỷ đồng.

Phiên thảo luận:

- Doanh thu năm 2022 chỉ đạt 75,7% so với kế hoạch, kết quả này liên quan đến yếu tố chi phí nào?

- Ông Nguyễn Văn Kiện, thành viên HĐQT: Do giá nguyên liệu đầu vào năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, điển hình giá nguyên liệu chính như gạo phục vụ cho sản xuất sản phẩm từ gạo, bột mì phục vụ sản xuất bánh phồng tôm. Tuy nhiên, do hiện nay thị trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt nên Công ty không thể tăng giá sản phẩm lên nhiều dẫn đến doanh thu chỉ đạt 75,5% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tương đổi nhiều, vậy Công ty có kế hoạch sử dụng thế nào? Trong tờ trình phân phối lợi nhuận chưa thấy quỹ khen thưởng phúc lợi. Báo cáo Ban kiểm soát nên có nhận xét và kiến nghị để Công ty phát triển hơn.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT: Lợi nhuận chưa phân phối lớn nhất chủ yếu ở năm 2022 và các năm trước đó, song hiện nay do áp lực lãi suất và tín dụng ngân hàng nên Công ty duy trì mức lợi nhuận chưa phân phối để tạo nguồn lực tái đầu tư.

Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty hiện đã và đang đưa hết vào chi phí lương như tiền lương tháng 13, các khoản chi tiền lễ...nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hiện Quỹ này vẫn còn nếu có nhu cầu sẽ thực hiện trình Đại hội trích thêm.

Đề nghị Ban kiểm soát ghi nhận ý kiến để hoàn thiện hơn. Hiện Công ty Sa Giang là một thành viên của Công ty Vĩnh Hoàn và Vĩnh Hoàn cũng có bộ phận kiểm toán nội bộ đã thường xuyên kiểm soát và thực hiện chính sách chung để Công ty Sa Giang có chính sách và áp dụng các kế hoạch giống Công ty mẹ.

Quý I/2023, Sa Giang báo lãi giảm 75%

Trong quý I/2023, SGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 90,2 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 55,3 tỷ đồng, trong nước ghi nhận 35 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận 16,6 tỷ đồng, giảm 55,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 30% xuống 18,4%.

Doanh thu tài chính giảm 33% xuống 581 triệu đồng, chi phí tài chính giảm 13%; chi phí bán hàng giảm 39% còn 5,8 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 57% lên 4,8 tỷ đồng.

Kết quả, Sa Giang báo lãi sau thuế gần 5 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty giải trình do sản lượng sản xuất, tiêu thụ giảm nên doanh thu giảm, giá thành sản phẩm tăng nên giảm lợi nhuận.

Tổng tài sản tính tới 31/3/2023 của SGC đạt 267,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; tổng nợ phải trả giảm 14% xuống 267,8 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 35,7% lên 18,4 tỷ đồng.

Theo Báo cáo quản trị 2022 của Sa Giang, tính tới cuối năm 2022, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) nắm 76,7% tại Sa Giang.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/05, SGC tăng 9,7% lên 70.100 đồng/cp.

Sa Giang là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm với sản phẩm nổi bật nhất là phồng tôm. Năm 2006, cổ phiếu SGC chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).