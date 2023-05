Vĩnh Hoàn (VHC): Chốt kế hoạch 2023 lợi nhuận giảm gần 50%, cổ tức bằng tiền 20%

Cổ tức năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua với tổng tỷ lệ 40%, trong đó 20% bằng tiền mặt (đã chi vào ngày 28/10/2022) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (dự kiến thực hiện trong tháng 08 -09/2023).

Công ty CP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 12/05 vừa qua.

Theo đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2023 với doanh thu thuần hợp nhất 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty đạt 1.000 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 49,4% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch chi 1.000 tỷ đồng để đầu tư. Cụ thể, đầu tư thêm 1 line sản xuất Gelatin và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen; bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy thức ăn Feedone; các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi; các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

Về phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (đã chi vào ngày 28/10/2022) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (sở hữu 100 cổ phiếu nhận 20 cổ phiếu mới), thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 08 -09/2023.

Cổ tức năm 2023 được chi trả bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu) và trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ.

Đại hội thông qua việc gia hạn phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của VHC, các công ty con và công ty thành viên, công ty liên kết từ 31/12/2022 sang trước 31/12/2023.

Cụ thể, VHC sẽ phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 36,6 tỷ đồng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm. Trong đó, từ tháng 12 đến dưới 24 tháng kể từ ngày phát hành thì tỷ lệ chuyển nhượng tối đa/ tổng số cổ phần được nhận là 20%. Tương tự, từ 24 tháng đến 36 tháng được chuyển nhượng 40%; từ 36 tháng đến 48 tháng được chuyển nhượng 60%; từ 48 tháng đến 60 tháng được chuyển nhượng 80%; và sau 60 tháng, được chuyển nhượng toàn bộ 100% số cổ phiếu.

Đại hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Văn Khánh và Lê Văn Nhật và một thành viên Ban kiểm soát là bà Phan Thị Kim Hòa. Bên cạnh đó, bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập gồm ông Nguyễn Bảo Anh và Bùi Bá Trung, bầu ông Mai Trọng Thành Nhân là thành viên Ban Kiểm soát.

Trong quý I/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.205 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp giảm 50,6% so với cùng kỳ về 384,46 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,8% về còn 17,3%. Và, VHC báo lãi sau thuế 219 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng trong năm 2023, Công ty mới hoàn thành 21,9% kế hoạch lợi nhuận năm sau quý đầu tiên.