Cơ quan quản lý kênh đào Suez hy vọng sẽ đưa con tàu Ever Given đang mắc kẹt giữa kênh đào Suez hoạt động trở lại vào ngày 27/3 vừa qua, nhưng những nỗ lực cho đến nay phần lớn đều thất bại.

Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie hôm 27/3 bày tỏ hy vọng sẽ đưa con tàu Ever Given hoạt động trở lại trong ngày. “Hôm nay, chúng tôi đã cố gắng tạo ra một không gian với độ sâu 18 mét (nhằm dịch chuyển con tàu). Chúng tôi tin rằng có thể đưa con tàu hoạt động trở lại trong ngày hôm nay”.

Tuy nhiên, ông Osama Rabie cũng cảnh báo nhiều yếu tố rủi ro khác đang khiến công việc giải cứu tàu Ever Given trở nên khó khăn hơn. “Loại đất mà chúng tôi sử dụng (để xây dựng đập Suez) rất cứng. Bên cạnh đó là nhiều yếu tố tiêu cực bao gồm như thủy triều xuống, gió mạnh, trọng lượng, chiều dài và chiều rộng của con tàu đang bị mắc kẹt”.

Siêu tàu Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez suốt 5 ngày qua, hình ảnh chụp bởi vệ tinh WorldView-3 vào ngày 27/3

9.000 tấn nước dằn đã được lấy ra khỏi con tàu mắc cạn mang tên Ever Given hôm 27/3. Bánh lái và chân vịt của con tàu cũng bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng chỉ nhích được một chút.

Đại diện hãng tàu Ever Given cho hay công tác giải cứu siêu tàu container diễn ra khó khăn hơn dự kiến do nhiều nguyên nhân. “Các tàu kéo đã bắt đầu giải cứu lúc 15h45 phút chiều 27/3 giờ địa phương, nhưng con tàu mắc kẹt gần như không di chuyển…. Hai tàu kéo cỡ lớn khác đang trên đường di chuyển đến kênh đào Suez, nhưng dự kiến phải đến tối Chủ nhật 28/3 mới đến được hiện trường vụ mắc kẹt” - trích lời ông ông Toshiaki Fujiwara, quản lý cấp cao của hãng tàu Ever Given.

Ông Toshiaki Fujiwara cũng cho biết thêm rằng trong lúc chờ đợi 2 tàu kéo lớn, các hoạt động nạo vét kênh đào để giải cứu siêu tàu container vẫn sẽ được tiếp tục gấp rút. "Sớm nhất là thứ Hai (29/3) chúng tôi mới bắt đầu nỗ lực giải cứu con tàu".

Siêu tàu chở hàng Ever Given nặng tới 220.000 tấn với sức chứa 20.000 container đã mắc cạn khi di chuyển từ Biển Đỏ vào kênh đào Suez của Ai Cập.

Một báo cáo chỉ ra rằng sức gió mạnh đã góp phần khiến con tàu khổng lồ mắc cạn, làm tắc nghẽn hoàn toàn kênh đào Suez. Nhưng ông Osama Rabie cho hay gió không phải nguyên nhân chính, mà lỗi kỹ thuật hoặc lỗi điều khiển của con người có thể góp phần nào đó gây nên sự cố tắc nghẽn kênh đào kéo dài suốt 5 ngày qua.

Việc tàu Ever Given mắc kẹt giữa kênh đào Suez - điểm thông thương của 12% kim ngạch thương mại đường biển trên toàn cầu - đang tiềm ẩn nguy cơ gây nên một cuộc khủng hoảng nguồn cung. Thông thường mỗi ngày, có khoảng 50 container qua lại kênh đào Suez. Sau nhiều ngày tắc nghẽn, tính đến hôm 27/3, đang có tới 321 con tàu xếp hàng bên ngoài kênh chờ quá cảnh.

Theo Lloyd’s List, mỗi ngày tắc nghẽn ở kênh Suez đang làm chậm trễ khối lượng hàng hóa lên tới hơn 9 tỷ USD. Khi tình trạng ùn tắc dự kiến sẽ kéo dài trong vài tuần, một số nhà khai thác tàu đã quyết định định tuyến lại các tàu hàng, với hải trình vòng qua Mũi Hảo Vọng. Hành trình như vậy không chỉ làm tăng thời gian vận chuyển thêm khoảng 1 tuần, mà còn khiến chi phí vận chuyển đội lên nhiều lần.

Ông Douglas Kent, phó chủ tịch điều hành chiến lược và liên minh tại Hiệp hội Quản lý chuỗi cung ứng thì lưu ý rằng ngay cả sau khi con tàu Ever Given được giải cứu thành công, các tác động sẽ tiếp tục kéo theo sau. Việc các con tàu đồng loạt đổ đến kênh Suez sau khi thông kênh đào dự kiến sẽ gây ra tình trạng ùn tắc. Chưa kể lịch trình thông cảng cho hàng hóa bị trì hoãn sẽ phải được lập kế hoạch lại từ đầu.