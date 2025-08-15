Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên Huế: Chỗ dựa vững chắc cho người dân khi gặp rủi ro

Trước đó, bà Hồ Thị Tất là khách hàng vay vốn tại Phòng giao dịch Phú Thuận (Agribank Chi nhánh Phú Vang, thành phố Huế) và đã tự nguyện tham gia sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank (ABIC). Vừa qua, bà Tất đã không may qua đời do bị tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Trọng Kiếm, con trai bà Hồ Thị Tất cho biết: Trong quá trình vay vốn để mở rộng sản xuất nông nghiệp, gia đình anh đã quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng và đã được nhân viên ngân hàng “tư vấn” giải thích đầy đủ về điều kiện tham gia, phí bảo hiểm, đặc biệt là về quyền lợi của khách hàng nhận được khi tham gia sản phẩm bảo hiểm, nên gia đình anh đã tự nguyện tham gia.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế trao chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho đại diện gia đình khách hàng Hồ Thị Tất. Ảnh: T.H.

“Vừa qua, mẹ tôi đã không may qua đời do bị tai nạn giao thông, đối với gia đình là mất mát quá lớn, khoản bồi thường 364,4 triệu đồng của Bảo hiểm Agribank đã giúp gia đình tôi trả được khoản nợ cho ngân hàng, gia đình tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Bảo hiểm Agribank...”, anh Kiếm xúc động nói.

Ông Trần Ngọc Tứ - Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ gia đình khách hàng, đại diện Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Phòng giao dịch Phú Thuận (Agribank Chi nhánh Phú Vang, thành phố Huế) đến trực tiếp động viên thăm hỏi, thực hiện các thủ tục, hồ sơ chi trả bồi thường 100% theo mức trách nhiệm đã tham gia. Ngoài ra, đơn vị bảo hiểm còn hỗ trợ một phần lãi vay và hỗ trợ thêm gia đình 2 triệu đồng tiền mai táng phí.



Ngoài hoạt động kinh doanh hiệu quả, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế là đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Hoàng Quốc Tiến (bên trái) - Phó Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế trao tài trợ an sinh xã hội cho trường học tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.H.

Sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank là "lá chắn" vững chắc giúp người dân giảm thiểu rủi ro tài chính trong cuộc sống. Vì đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm liên kết với Ngân hàng Agribank, khi xảy ra vấn đề bảo hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn, sẽ được bảo hiểm trả nợ thay cho khách hàng.

Ông Tứ chia sẻ thêm: Đến nay, sản phẩm bảo an tín dụng đã cung cấp giải pháp bảo hiểm tài chính hiệu quả cho khách hàng vay vốn tại Agribank, đặc biệt là các hộ nông dân và doanh nghiệp sản xuất với những quyền lợi vượt trội.

Với phương châm hướng về cộng đồng, Bảo hiểm Agribank đã tạo sự yên tâm, là “chỗ dựa” vững chắc cho khách hàng, được bảo hiểm trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay.



Từ đầu năm 2025 đến nay, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế chi trả tổng cộng 56 vụ, với số tiền là 5 tỷ đồng. Ảnh: T.H.

Qua buổi chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho gia đình bà Hồ Thị Tất hôm nay, càng khẳng định rõ tính thiết thực của việc tham gia bảo hiểm, dù có thêm một khoản chi phí nhỏ, nhưng khi có tai nạn, rủi ro bệnh tật xảy ra, những người thụ hưởng không phải gánh thêm gánh nặng tài chính bên cạnh việc mất mát người thân.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế được Bảo hiểm Agribank giao quản lý Tổng đại lý Agribank Chi Nhánh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Bắc Quảng Bình. Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế chi trả tổng cộng 56 vụ, với số tiền là 5 tỷ đồng.

Hiện nay, Bảo hiểm Agribank đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an tín dụng; Bảo an tài khoản; Bảo an chủ thẻ; Bảo hiểm cây trồng, vật nuôi; Xe cơ giới; Nhà tư nhân. Ngoài ra, Bảo hiểm Agribank còn triển khai thêm sản phẩm Bảo hiểm học sinh, sinh viên... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.