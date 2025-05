Quảng Trị: Bảo hiểm Agribank chi trả gần 400 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Được biết, những khách hàng vay vốn tại các Chi nhánh Agribank Quảng Trị đã tự nguyện tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng, nhưng không may gặp rủi ro do tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời được Bảo hiểm Agribank chi trả đợt này gồm: Ông Lê Văn Việt - Thôn Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong; Bà Nguyễn Thị Hường - Thôn Diên Khánh, Hải Dương, Hải Lăng; Ông Nguyễn Công Ba - Thôn Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị; Ông Đoàn Thanh Luyện - Khu phố 3, Gio Linh, Quảng Trị.

Đại diện Bảo hiểm Agribank và Agribank Chi nhánh huyện Gio Linh trao quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho người thân của khách hàng Đoàn Thanh Luyện.

Đại diện các gia đình đã gửi lời cảm ơn chân thành đến ABIC Thừa Thiên Huế và Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ kịp thời trong quá trình hướng dẫn gia đình thu thập hồ sơ, thủ tục giải quyết được gánh nặng tài chính đối với khoản vay tại ngân hàng.



Trong 4 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên Huế đã giải quyết và chi trả cho 12 khách hàng vay vốn tại Agribank các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Ông Nguyễn Công Nguyên - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, qua việc chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng hôm nay, càng khẳng định rõ tính thiết thực của việc tham gia bảo hiểm, dù có thêm một khoản chi phí nhỏ khi vay vốn, nhưng khi rủi ro bệnh tật và tai nạn xảy ra, những người ở lại không phải gánh thêm gánh nặng tài chính bên cạnh nỗi đau mất mát người thân.

