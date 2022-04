Bất chấp khó khăn, kim ngạch xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng mạnh

Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và căng thẳng xung đột Nga-Ukraina chưa hạ nhiệt, nhưng xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là ngành gỗ.

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng.

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ ước đạt gần 4 tỷ USD

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương, 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể: Ước tính, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 3/2022 đạt 1,5 tỷ USD, giảm 2% so với tháng 3/2021. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 1,12 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2,97 tỷ USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính trong 2 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu mặt hàng này chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, giảm 1,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu, trị giá xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp có tốc độ tăng trưởng rất cao, đạt 185,8 triệu USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Ghế khung gỗ là mặt hàng xuất khẩu có trị giá cao nhất, đạt 578,1 triệu USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 499,5 triệu USD, giảm 1%; đồ nội thất phòng ngủ đạt 353,3 triệu USD, tăng 0,6%...

Gỗ, ván và ván sàn xuất khẩu cũng tăng trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 320,6 triệu USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 13,1% trong tổng trị giá xuất khẩu, tăng 3,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, dăm gỗ xuất khẩu đạt 274,2 triệu USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tính toán sơ bộ từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Hiện doanh nghiệp ngành nội thất Việt Nam đã kín đơn hàng cho đến quý 3, thậm chí là hết năm 2022. Tuy nhiên, cùng với dịch bệnh, những biến động về chính trị thế giới thời gian gần đây cũng đang gây nên xáo trộn đáng kể cho chuỗi cung ứng, nguồn cung nguyên liệu và nhất là tình hình và chi phí logistics. Nếu giữ được bình quân kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,5 tỉ USD/tháng thì kế hoạch đặt ra của ngành gỗ là khoảng 16,5 tỉ USD cuối năm 2022 hoàn toàn khả thi.