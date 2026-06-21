Bất ngờ nghề nghiệp tạo ra nhiều triệu phú nhất ở Mỹ, không phải bác sĩ hay luật sư

Chuyên gia tài chính cá nhân Dave Ramsey. Ảnh Ramseysolutions

Trong một chương trình phát thanh gần đây, Ramsey nhắc lại nghiên cứu được thực hiện với 10.167 triệu phú Mỹ. Khi phân tích nghề nghiệp của những người này, vị trí số một thuộc về kỹ sư. Các vị trí tiếp theo lần lượt là kế toán, giáo viên, kinh doanh - bán hàng và luật sư.

Điều đáng chú ý là bác sĩ không nằm trong top 5. Thậm chí giáo viên – một nghề vốn không nổi tiếng vì mức lương cao – lại xếp trên cả giới y khoa.

Theo ông Ramsey, đây là bằng chứng cho thấy thu nhập cao không phải yếu tố quyết định tạo nên sự giàu có.

Kỹ sư luôn nằm trong nhóm nghề có thu nhập cao nhất ở Mỹ. Ảnh minh họa: IT

Một phần ba triệu phú chưa từng kiếm được 100.000 USD/năm

Nghiên cứu của ông Ramsey phát hiện khoảng một phần ba số triệu phú được khảo sát chưa từng có năm nào kiếm được mức thu nhập sáu con số (100.000 USD trở lên).

Nói cách khác, họ không trở nên giàu có nhờ lương cao mà nhờ thói quen tài chính bền bỉ kéo dài trong nhiều năm.

Yếu tố tạo ra khác biệt lớn nhất là tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư.

Theo ông Ramsey, những người giàu thường có một điểm chung: họ sống dưới khả năng tài chính của mình, dành một phần đáng kể thu nhập để đầu tư và kiên trì trong thời gian dài.

Nghề kỹ sư xuất hiện nhiều trong nhóm triệu phú không hẳn vì mức lương cao hơn hẳn các ngành khác, mà vì những người làm nghề này thường có xu hướng lập kế hoạch, tối ưu hóa và chấp nhận trì hoãn hưởng thụ để đạt mục tiêu dài hạn.

Chi phí nhà ở quyết định tốc độ tích lũy tài sản

Ông Ramsey cho rằng khoản chi có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng làm giàu của người trẻ là nhà ở.

Ông khuyến nghị tiền thuê nhà không nên vượt quá 25% thu nhập thực nhận sau thuế. Thậm chí, càng thuê được nơi ở rẻ thì càng có lợi cho việc tích lũy tài sản.

Trong chương trình, ông Ramsey tư vấn cho một kỹ sư điện 22 tuổi vừa nhận công việc đầu tiên với mức lương 89.000 USD mỗi năm rằng nên tiết kiệm tối đa thay vì nâng cấp lối sống quá sớm.

Đồng dẫn chương trình George Kamel cũng khuyên người trẻ nên tiếp tục sống giản dị trong vài năm đầu đi làm, tránh mua xe mới hoặc chạy theo tiêu chuẩn sống của đồng nghiệp.

Bí quyết làm giàu hóa ra rất đơn giản

Theo ông Ramsey, công thức tạo nên phần lớn triệu phú trong khảo sát không hề phức tạp: Giữ chi phí sinh hoạt ở mức thấp; Tiết kiệm đều đặn khoảng 15% thu nhập; Đầu tư dài hạn cho hưu trí; Tránh nợ tiêu dùng không cần thiết; Kiên trì trong nhiều thập kỷ.

Ông cho rằng nhiều người Mỹ hiện nay đang đi theo hướng ngược lại. Dù thu nhập tăng lên, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân lại giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua. Phần lớn khoản thu nhập tăng thêm đều bị tiêu hết cho việc nâng cấp lối sống.

Kết luận từ cuộc khảo sát hơn 10.000 triệu phú Mỹ khá rõ ràng: giàu có không phụ thuộc quá nhiều vào nghề nghiệp hay mức lương, mà phụ thuộc vào khả năng sống tiết kiệm, đầu tư đều đặn và duy trì kỷ luật tài chính trong thời gian dài. Kỹ sư đứng đầu danh sách không phải vì họ kiếm được nhiều tiền nhất, mà vì họ thường làm tốt những điều đó hơn phần lớn người khác.