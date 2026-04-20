Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khám sàng lọc miễn phí cho hơn 400 người dân, đưa kỹ thuật chuyên sâu đến gần cộng đồng

Vừa qua, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chương trình khám sàng lọc ung thư miễn phí tại Trạm Y tế Hòa Hiếu (phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ đối với những bệnh ung thư phổ biến như ung thư tuyến giáp, tuyến vú, cổ tử cung và tuyến tiền liệt.

Chương trình được tổ chức bài bản, quy mô với sự tham gia của hơn 30 cán bộ y tế, do TTTND.TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng – Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn. Đồng hành cùng đoàn còn có Ban Giám đốc, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, từng trực tiếp tham gia khám và điều trị tại tuyến chuyên sâu.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, Bệnh viện đã chủ động vận chuyển và lắp đặt hệ thống trang thiết bị hiện đại ngay tại Trạm Y tế Hòa Hiếu. Các thiết bị như máy siêu âm, máy soi cổ tử cung được triển khai đồng bộ, giúp người dân được tiếp cận các kỹ thuật chẩn đoán tiên tiến mà không cần di chuyển lên tuyến trên.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đưa các kỹ thuật y tế chuyên sâu từ tuyến cuối về tận cơ sở để hỗ trợ cộng đồng phát hiện bệnh sớm.

Tại điểm khám, người dân được thực hiện đầy đủ các bước từ khám lâm sàng đến cận lâm sàng. Cụ thể, chương trình bao gồm siêu âm tuyến giáp, tuyến vú, siêu âm ổ bụng tổng quát, soi cổ tử cung và siêu âm tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách theo dõi các dấu hiệu bất thường và khuyến nghị lịch tái khám phù hợp.

Thông qua hoạt động khám sàng lọc ung thư miễn phí, nhiều trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ đã được phát hiện sớm. Các bác sĩ đã tư vấn cụ thể, đồng thời hướng dẫn người dân chuyển tuyến kịp thời để được chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu chi phí và gánh nặng bệnh tật cho người bệnh.

Ghi nhận tại chương trình, đông đảo người dân bày tỏ sự hài lòng với chất lượng dịch vụ cũng như tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Việc được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại tuyến cơ sở không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn giúp người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Một người dân ở phường Thái Hoà, Nghệ An chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được khám sàng lọc ung thư miễn phí ngay tại trạm y tế. Các bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, giải thích rõ ràng, giúp chúng tôi yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình”.

Theo đại diện Ban tổ chức, Chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám và phát hiện bệnh mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là nâng cao nhận thức cộng đồng. Việc tầm soát ung thư định kỳ được nhấn mạnh là giải pháp then chốt trong chiến lược phòng chống ung thư hiệu quả và bền vững.

Chương trình đã thu hút hơn 450 người dân tham gia, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Điều này cho thấy nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người dân vẫn còn hạn chế về điều kiện đi lại và kinh tế.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng gửi lời cảm ơn tới UBND phường Thái Hòa, Trạm Y tế Hòa Hiếu đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, đồng thời ghi nhận sự tin tưởng, ủng hộ của người dân địa phương.



Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn của Bệnh viện trong việc đưa các dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với cộng đồng. Trong thời gian tới, mô hình khám sàng lọc ung thư miễn phí dự kiến sẽ được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng cường hiệu quả phòng chống ung thư trên địa bàn.