Huế đề nghị chuyển du khách khỏi khách sạn Romance trước ngày cưỡng chế thi hành án

Ngày 20/4, theo tin từ Sở Du lịch TP. Huế, cơ quan này vừa đề nghị ngừng đưa khách đến lưu trú tại khách sạn Romance (địa chỉ 14-16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP. Huế) trước ngày cưỡng chế thi hành án.

Theo Sở Du lịch TP. Huế, vừa qua, Cơ quan Thi hành án dân sự TP. Huế đã ban hành thông báo về việc cưỡng chế để giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá là khách sạn Romance.

Sở Du lịch TP. Huế đề nghị dừng tổ chức đưa khách đến lưu trú tại khách sạn Romance và chuyển khách đang lưu trú khỏi nơi đây để cưỡng chế thi hành án. Ảnh: Trần Hòe.

Thời gian thực hiện cưỡng chế được ấn định vào ngày 21/4/2026. Từ thời điểm này, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với các đối tượng liên quan, bao gồm cả những khách lưu trú còn lại tại địa điểm nêu trên.

Nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi và an toàn cho khách du lịch, hạn chế rủi ro phát sinh, Sở Du lịch TP. Huế đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch không đưa khách đến lưu trú hoặc sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance trong thời gian này.

Sở Du lịch TP. Huế cũng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành chủ động rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh chương trình du lịch nếu có liên quan và chuyển khách hiện đang lưu trú tại khách sạn Romance sang các khách sạn, cơ sở lưu trú khác nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của du khách.

Huế: Chậm tiến độ kéo dài, nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng gói thầu hơn 114 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của PV, khách sạn 4 sao Romance là tài sản thế chấp cho khoản nợ của Công ty TNHH Doanh Ngân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Cục Thi hành án dân sự TP. Huế đã phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành bán đấu giá khách sạn Romance để siết nợ.

Tại thời điểm thông báo bán đấu giá khách sạn Romance, tổng dư nợ khách hàng của Công ty TNHH Doanh Ngân là hơn 178 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 60 tỷ và nợ lãi là gần 118 tỷ đồng.